Взрывы пейджеров и раций в Ливане затронули уже не только Израиль, который так и не подтвердил, но и не отрицал свою причастность. Оказалось, что пейджеры закупили у подставной фирмы в Венгрии, но продавали их якобы через Болгарию. Также в скандал оказался вовлечен производитель раций ICOM. Об этом пишет Reuters.

Японский производитель раций, связанных со взрывами среди членов группировки «Хезболла», в результате которых в Ливане погибли 20 человек и сотни получили ранения, заявил, что не мог изготовить взрывные устройства.

«Бомба не могла быть встроена в одно из наших устройств во время производства. Процесс высокоавтоматизирован и быстр. Поэтому на такие вещи нет времени», — заявил директор ICOM Йошики Эномото в четверг у штаб-квартиры компании в Осаке, Япония.

Взрыв портативных радиостанций, используемых «Хезболлой» в среду в пригородах Бейрута и долине Бекаа, последовал за серией взрывов пейджеров во вторник, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек и около 4000 получили ранения.

ICOM заявил, что прекратил производство таких раций еще десять лет назад, и что большинство из тех, что все еще продаются, являются поддельными.