С 12 по 15 сентября в Украине произошел «бум» на соревнования по кикбоксингу. Атлеты из Одесской области не могли остаться в стороне и проявили себя наилучшим образом в разных дисциплинах и возрастных категориях. Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

В городе Тернополь состоялся Чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO среди ДЮСШ и спортивных клубов, в котором приняли участие около 800 участников из 22 областей Украины. По итогам соревнований 8 кикбоксерских команд Одесской области завоевали 56 медалей, из них 25 «золотых», 15 «серебряных» и 16 «бронзовых».

Еще один Чемпионат Украины по кикбоксингу WTKA среди взрослых, юниоров и юношей проходил в городе Бровары. Спортивное мероприятие объединило более 400 спортсменов из разных областей. Одещина на этих соревнованиях была представлена достойно во всех категориях. В результате - 22 медали.

В категории «Юноши» спортсмены получили 14 медалей (7 «золотых», 5 «серебряных» и 2 «бронзовые»). «Юниоры» везут домой 6 медалей, 5 из них высочайшей пробы и 1 «бронза». А «Взрослые» завоевали 2 медали, обе «золотые».

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