Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах чиновникам, военным, работникам сектора безопасности и обороны и предприятий-операторов критической инфраструктуры.

Решение было принято с целью минимизации угроз, говорится в сообщении СНБО. Исключение будет сделано только служащим, работа которых связана с использованием этого мессенджера.

На заседании Национального координационного центра кибербезопасности начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что у российских спецслужб может быть доступ к личной переписке пользователей мессенджера, их персональным данным и удалённым сообщениям.

Представители СБУ и Генштаба украинской армии заявили, что Россия использует мессенджер для кибератак, установки геолокации пользователей и корректировки ракетных ударов. Публичных доказательств этой информации представлено не было. В мессенджере запрет на момент публикации новости не комментировали.

Telegram был запущен российскими предпринимателями Павлом и Николаем Дуровым в России в 2013 году. Сейчас офис компании расположен в Дубае. Павел Дуров заявлял, что регулярно сталкивается с давлением государств и спецслужб, пытающихся получить контроль к данным пользователей мессенджера.