



17 сентября на Канарских островах акула напала на немецкую туристку, от полученных травм женщина скончалась. Подобные случаи на Канарах — редкость. Но акулы стали чаще нападать на людей и в других местах.

По статистике Международного архива нападений акул (ISAF), в 1990-е годы было зарегистрировано всего 500 нападений, а с 2010 по 2019 гг. — уже более 800. Только в 2023 году ISAF зарегистрировал 69 неспровоцированных атак акул на людей: на 6 больше, чем в среднем за последние пять лет. Погибло 10 человек.

Исследователи считают, что эта тенденция связана с двумя факторами. Во-первых, с тем, что о подобных случаях статистикам становится известно чаще, чем ранее, а во-вторых, всё больше людей отдыхает на море. Поведение же акул никак не изменилось, животные не стали ни голоднее, ни агрессивнее.

Избежать нападения помогут простые правила: держаться ближе к берегу, не купаться на рассвете и в сумерках, избегать чрезмерного плескания в воде.

За всю историю наблюдений в России зафиксировано всего три нападения акул на человека. Больше всего пострадавших приходится на США (1640 случаев), за ними следуют Австралия (706) и ЮАР (262). Несмотря на свою репутацию, по статистике акулы в тысячи раз менее опасны для человека, чем собаки, змеи и комары.





Источник