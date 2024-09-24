В Анкаре одесские фигуристы Ирина Подгайная, которой 24 сентября исполнится 16 лет, и 20-летний Артем Коваль победили в ритмическом танце, набрав рекордную для себя сумму баллов 63,63, но в диапазоне пяти баллов было сразу пять пар, все должно было решиться в произвольном танце. Сообщает пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области.

Во втором виде программы Ирина и Артем показали третий результат (93,38 балла) и в итоге уступили победителям - Дарье Грим и Михаилу Савицкому из Германии, которые являются бронзовыми призерами прошлогоднего чемпионата мира, всего 1,19 балла. Немцы в произвольной программе набрали 97,31 балла. На 3-м месте в Анкаре Хана Мария Абоян и Данил Веселухин (США).

В прошлом сезоне Ирина с Артемом стали победителями этапа «Гран-при» в Будапеште и еще четырех международных турниров – «Budapest Trophy», «Pavel Roman Memoria»l (Оломоуц), «Bosphorus Cup» (Стамбул) и «Ephesus Cup» (Измир).

Напомним, что танцоры являются воспитанниками одесской СДЮСШОР «Льдинка», до полномасштабного нападения РФ на Украину они тренировались в Одессе у Елены Онищенко. В настоящее время с талантливым дуэтом работает в Вене харьковский специалист Галина Чурилова. Также в тренерскую команду входят также известные украинские танцоры Александра Назарова и Максим Никитин.





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