Фонд государственного имущества отменил третий этап торгов в рамках пятого аукциона по продаже емкостей ГП "Белгород-Днестровского морского порта", который должен был состояться 24 сентября 2024 года. Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении пресс-службы порта.

Согласно приказу регионального отделения ФГИУ от 20.09.2024, проведение электронного аукциона отменено.

Дата следующего аукциона пока неизвестна.

Напомним, что ФГИУ 16 сентября продлил до 24 сентября прием заявок на участие в аукционе по приватизации единого имущественного комплекса "Белгород-Днестровский морской торговый порт".

Причиной послужило отсутствие интереса со стороны потенциальных покупателей.

Добавим, что ранее ФГИ отмечал, что если после 24 сентября не поступят заявки от участников, фонд пересмотрит условия продажи актива, снизит его стартовую цену и объявит повторный приватизационный аукцион.

В чем проблема продаж

Отметим, что в материале Delo.ua уже приводились причины неудачных попыток приватизации Белгород-Днестровского порта. В частности, были выделены следующие факторы:

Во-первых, порт имеет значительную задолженность в размере 121 млн. гривен, что включает долги перед бюджетом и по зарплате. Требование погасить эту задолженность как условие продаж отпугивает потенциальных инвесторов, поскольку это увеличивает финансовые риски и расходы на приобретение актива.

Во-вторых, военные действия привели к повреждению моста через Днестровский лиман, что делает невозможным судоход в акваторию порта. Кроме того, отсутствие дноуглубительных работ ограничивает водоизмещение судов, которые могут заходить в порт, что делает его менее привлекательным для крупных агрохолдингов, экспортирующих продукцию в Азию.

Хотя порт имеет значительную территорию и техническую базу, что позволяет расширить его мощность, ограниченное водоизмещение судов и проблемы с инфраструктурой делают его менее привлекательным для украинских агрохолдингов. Иностранные инвесторы, несмотря на интерес к инвестициям в Украину, могут быть сдержаны из-за военных рисков и необходимости значительных вложений в модернизацию порта.

Даже после завершения войны возобновление полноценного судозахода в порт может занять значительное время из-за необходимости проведения дноуглубительных работ и восстановления инфраструктуры. Это создает дополнительную неопределенность для инвесторов по поводу сроков окупаемости их вложений.

О Белгород-Днестровском морпорте

Белгород-Днестровский морской торговый порт – международный универсальный транспортный узел, специализирующийся на перегрузке лесных, сыпучих, строительных и зерновых грузов, а также железорудных окатков и металлопродукции. Перевалка осуществляется как по сухопутным видам транспорта на морские суда, так и в обратном направлении.

Единый имущественный комплекс расположен на территории площадью 64,4 га. Он состоит из 59 га основной производственной территории порта Белгород-Днестровского и 5,4 га территории портового пункта Бугаз, расположенного в поселке Затока. Общая площадь построек составляет 31,3 тыс. кв.м.