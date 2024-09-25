Впонедельник, 9 сентября, бывший глава ЕЦБ Марио Драги передал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен доклад о будущем и перспективах конкурентоспособности Европы. Издание Politico выбрало пять основных позиций из него, на которые следует обратить внимание.

Над докладом «Экзистенциальный вызов для ЕС» экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги работал вместе с экспертами из Еврокомиссии по поручению Урсулы фон дер Ляен. На подготовку «эпохального» отчета о будущем конкурентоспособности ЕС ушел год – глава Еврокомиссии поручила его сделать еще в сентябре 2023 года во время речи о положении дел в ЕС. Драги затронул различные темы, многие из которых могут стать очень противоречивыми для правительств стран ЕС, пишет Politico.

За время президентства Драги в ЕЦБ его называли спасателем еврозоны во время «долгового кризиса». На этот раз его задача была более амбициозной – остановить отставание Европы от остального мира.

Отчет должен был стать не очередной бюрократической бумажкой, отмечает Politico, а возможно, чем-то более похожим на грандиозную реструктуризацию в духе советской эпохи перестройки или американского «нового курса» 1930-х. Ответом на сегодняшние структурные проблемы ЕС в оборонном секторе и энергетике. Должен был решить многочисленные вопросы еврозоны, которые игнорировались в течение длительного времени: отсутствие инвестиций в инновации и трудности, связанные с использованием потенциала Европы. Некоторые утверждают, что такие последствия в значительной степени спровоцированы тем, что блок все еще раздроблен по принципу национальных государств, пишет Politico.

Поскольку такие соперники ЕС, как США и Китай, постепенно удаляются от старого мира свободной торговли, ЕС в целом пытается найти собственный способ конкурировать на мировой арене.

Отчет Драги содержит около 400 страниц, включая рекомендации для 10 основных секторов экономики.

Politico рассматривает пять основных тем.

Бюджет и инвестиции

Драги с самого начала ясно дал понять, что ЕС должен нарастить инвестирование в декарбонизацию экономики, цифровые инновации и всю инфраструктуру, которую можно считать европейским общим благом.

Он несколько раз подчеркивал, что основную роль должен играть частный капитал. Но накануне публикации отчета он избегал конкретизации по поводу того, откуда может появиться государственное финансирование, отмечает Politico.

Позиции стран ЕС всегда глубоко разделялись в отношении этого вопроса, в то время как Еврокомиссия рассматривает масштабные изменения в бюджет ЕС. Вероятно, это лишь усугубит разногласия, считает Politico.

Драги является известным сторонником увеличения заемных возможностей ЕС и настаивает на том, чтобы ЕС выпустил новый общий долг для финансирования своих промышленных и оборонных потребностей. Однако некоторые страны еврозоны выступают против этого.

Но, похоже, между Драги и фон дер Ляйен есть согласование в необходимости реформировать бюджет ЕС, который составляет более €1 трлн, перенаправляя средства из более бедных регионов Европы на промышленную политику, диджилизацию и инновации. Это согласовало бы предложения Драги с планами, которые уже выдвигает Еврокомиссия и на которые благосклонно смотрят в Берлине.

На что обратить внимание: экономисты ЕЦБ оценивают, что общий дефицит государственного финансирования составляет €900 млрд за период 2025–2031 годов.

Победитель получает все

В настоящее время ЕС проигрывает в производительности США. Это результат недостаточных инвестиций в инновации: американские компании инвестируют на €700 млрд в год больше европейских, а компании полагаются на иностранных инвесторов, говорится в отчете Драги. Самые же большие инвестиционные пробелы – в технологиях и телекоммуникациях.

«€700 млрд могут показаться большой суммой, но это эквивалентно 3% европейского [валового внутреннего продукта]», – объясняет Politico Ян Мишке, партнер McKinsey Global Institute.

Чтобы остановить экономический спад на континенте, который Драги считает экзистенциальным вызовом, Европе нужно инвестировать дополнительные €800 млрд в год, пишет Politico. Для этого он предлагает акцентироваться на масштабных частных и государственных инвестициях, подобных которым не было в Европе с 1960-х и 1970-х годов.

По его словам, увеличение инвестиций будет беспрецедентным. «Если Европа не сможет стать продуктивнее, мы будем вынуждены выбирать. Мы не сможем сразу стать лидером в новых технологиях, маяком климатической ответственности и независимым игроком на мировой арене. Мы не будем в состоянии профинансировать нашу социальную модель, нам придется снизить некоторые, если не все, наши амбиции».

На что стоит обратить внимание – Драги предлагает новые пруденциальные правила для банковской сферы и инвесторов, чтобы облегчить рискованные инвестиции. Европейский инвестиционный банк – кредитное подразделение ЕС – уже работает над этим вопросом. Но Европе нужны больше, чем просто незначительные изменения: огромный поворот в технологической стратегии, включающий поиск способа последовательного вывода технологий на рынок, является основным вызовом в последующие годы. Это тоже может стать экзистенциальным вопросом, считает Politico.

Энергетика и зеленые технологии

В корне экономических проблем Европы – стоимость энергии для промышленности, которая сейчас вынуждена платить за электроэнергию на 158% больше, чем в США, и за природный газ – на 345% больше, утверждается в отчете.

ЕС не сможет обеспечить себя достаточным количеством меди, лития и другого ископаемого сырья, если не будет подражать мощной вертикальной интеграции Китая: от добычи полезных ископаемых до транспортировки, намекал Драги в своих рекомендациях по поиску металлов, необходимых для цифрового и энергетического перехода, пишет Politico. «Европе нужна скоординированная стратегия, охватывающая всю цепочку создания стоимости: от сырья до конечной продукции», – считает он.

ЕС установил правила, регулирующие сферу зеленых технологий, только в прошлом году. На данный момент она отстает в гонке за производство дешевых зеленых технологий, и ЕС не хватает последовательной энергетической стратегии.

В отчете Драги призывает нарастить не только производство, но и спрос на чистые технологические продукты с большей добавленной стоимостью. И предлагает решение и стратегию разрешения энергетической головоломки, пишет Politico.

На что обращать внимание: Драги намекнул на увеличение инвестиций в развитие энергетических сетей, и ему будет легко достичь консенсуса по этому поводу. Но это еще не вся история. Энергоемкие отрасли стремятся к конкретным изменениям в механизмах установления цен, которые базируются на более дорогих и вредных для среды ископаемых видах топлива.

Сказки о торговле (и слиянии)

Бизнес-лоббистские группы и законодатели ЕС беспокоились, насколько амбициозен будет отчет Драги о пересмотре основных политик ЕС, таких как правила конкуренции и торговли, отмечает Politico.

В своем выступлении этим летом Драги намекнул на широкое использование тарифов, чтобы противостоять более протекционистским подходам США и Китая. Несколько стран опасаются, что ЕС откажется от своей позиции как лидера свободной торговли.

В отчете Драги предлагает стратегию сокращения зависимости через торговые соглашения, особенно относящиеся к сырью, и наращивания совместных закупок, отмечает Politico. Драги также считает необходимостью разрешить больше слияний.

В отчете говорится о необходимости изменений в правилах конкуренции, благодаря которым отдельные соглашения в области технологий и обороны смогут легче получать одобрение ЕС.

По словам Драги, рынок телекоммуникаций не должен быть таким зарегулированным, и его следует определить как общеевропейский. Пересмотр слияния также должен учитывать «инновационную часть» и экономическую безопасность, передает слова Драги Politico.

На что смотреть: на прошлой неделе Politico писало, что Драги предлагает смягчить правила соглашений в оборонной сфере. Но во время закрытой встречи отметил, что в некоторых секторах можно искать консолидацию. Лоббисты телекома навострили уши.

Мы все еще Европа

До объявления отчета Драги сказал законодателям, что его работа будет базироваться на европейских ценностях, таких как социальное равенство, справедливость и качественные государственные услуги.

В исследовании он говорит о неравенстве в некоторых частях света, но и сосредотачивается на так называемой «европейской социальной модели». Драги считает, что она поможет установить новые социальные стандарты в еврозоне, которые, в свою очередь, могут быть полезны для компаний и производственного сектора, отмечает Politico.

Правительства ЕС «недостаточно сосредоточены на европейском рынке: почти 80% закупок за последние два года были из-за пределов ЕС», говорил в последних речах Драги. Он предлагает запровадить изменения введением пункта «Покупай европейское» в правила закупок.

На что смотреть: Politico не уверен, достаточно ли будет рекомендаций Драги по усилению производственного потенциала ЕС, чтобы убедить левых политиков и законодателей, настроенных очень скептически в отношении его идей.

Бонусный трек: реформа управления ЕС

Не обошел Драги и проблем в управлении Евросоюзом. Он считает, что в настоящее время нужно в полной мере использовать всю мощность блока и сделать его политику последовательной, пишет Politico.

Выступая на мероприятии в Лондоне в июне 2023 года, Драги сказал, что американское регулирование, налогообложение, внешняя политика и финансы работают как слаженный механизм. В то время как стратегия управления в ЕС является вызовом.

Драги считает, что ЕС нуждается в более строгой координации фискальной политики, а для этого необходимо реформировать работу Еврокомиссии. Но фон дер Ляйен уже представила свою программу Комиссии в течение следующих пяти лет. А большое количество рекомендаций Драги будут нуждаться в поддержке со стороны всех 27 правительств блока. Это может оказаться недостижимым.

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