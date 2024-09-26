Спортсменки Дарья Романюк и Ева Сердюк одержали вторую победу на турнире «Beach Pro Tour Futures» по пляжному волейболу, выиграв соревнования в турецком Баликесире. Об этом сообщает пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области.

Пара из Черноморска в напряженном финале, который длился 64 минуты, взяли верх над эстонским дуэтом Хеленой Холлас и Лисой Реммельг - 2:1. Украинки набрали сразу 400 очков в зачете мирового рейтинга. А две недели назад Дарья и Ева одержали победу на «Фьючерсе» в Варшаве, взяв старт по квалификации (7 побед в 7 матчах). Дарья с Евой сделали то, что никому еще не удавалось в истории украинского пляжного волейбола – и среди женщин, и среди мужчин: они выиграли два турнира Мирового тура за один сезон, причем сделали это подряд, за две недели.

Отмечается, что черноморский дуэт чемпионок мира среди юниоров 2022 возобновил в этом году совместные выступления после более чем годового перерыва, поэтому начал год почти с нулевого рейтинга. В этом году Ева с Дарьей заняли 4-е место на чемпионате Европы (U-22), затем завоевали две медали на турнирах Европейской восточной зональной ассоциации: серебро в Эстонии и бронзу в Латвии, набрав важные очки в мировой рейтинг, что позволило начать участие в турнирах «Beach Pro Tour».

Напомним, что, кроме двух побед на «Фьючерсах», Дарья Романюк и Ева Сердюк 15 сентября впервые завоевали титул чемпионок Украины, взяв верх над первой парой национального рейтинга Татьяной Лазаренко и Мариной Гладун.





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