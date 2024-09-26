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Учора, 20:00

Є домовленості про донорські кошти на будівництво водозабору з Південного Бугу та водопроводу до Миколаєва.

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Есть предварительные договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении донорских средств на строительство водозабора из реки Южный Буг и магистрального водопровода в Николаев, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Самый важный вызов в Николаеве — это доступ жителей к питьевой воде. Российские террористы разрушили водопровод Днепро-Николаев, а затем взорвали Каховскую ГЭС. Для Николаева нашли техническое решение — снабжение водой из реки Ингулец. В этом году правительство выделило в общей сложности 384 млн грн для финансирования стабильной подачи технической воды в Николаев этим путем”, - написал Шмыгаль в телеграм-канале.

В то же время премьер отметил, что долгосрочное решение проблемы заключается в строительстве водозабора из реки Южный Буг и магистрального водопровода в областной центр.

“Правительство утвердило соответствующую программу. Есть поручение президента. Примерная стоимость реализации проекта — около 8,8 млрд грн. Теперь поручаем Министерству развития громад и территорий определить источники финансирования и за счет средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии начать работы по принципу “Проектируй и строй”, — добавил он.

Шмыгаль заявил, что уже есть предварительные договоренности с партнерами, в частности с Европейским инвестиционным банком, о привлечении донорских средств на этот проект, поэтому он рассчитывает на его скорую реализацию.


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