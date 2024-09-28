Венгерский премьер предложил посредничество в переговорах с Болгарией, чей спор со Скопье по поводу балканской истории и наследия стал новым препятствием на пути Северной Македонии в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил чиновников Евросоюза в том, что они ущемляют "национальную гордость" Северной Македонии, еще больше затягивая процесс ее вступления в блок.

Во время визита в эту страну Орбан также предложил посредничество в переговорах с членом ЕС Болгарией, чей спор со Скопье по поводу балканской истории и наследия стал причиной новой задержки.

"Мы здесь, чтобы предложить лучшие решения", - сказал он во время пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Христианом Мицкоски.

Эти комментарии появились после сообщений о том, что послы ЕС, собравшиеся в среду в Брюсселе, решили продвигать процесс вступления Албании в Евросоюз независимо от процесса вступления Северной Македонии.

Две балканские страны начали переговоры с Брюсселем о присоединении к ЕС в 2022 году. Война в Украине заставила пересмотреть процесс расширения блока, и до сих пор обе заявки продвигались вместе.

Орбан заявил, что было бы "большой ошибкой" разделить их.

Заявка Северной Македонии была отложена из-за спора с Болгарией по поводу балканской истории, языка и культуры.

Чтобы выйти из тупика, предыдущее левоцентристское правительство в Скопье согласилось с требованием Болгарии включить в конституцию Северной Македонии упоминание о болгарском этническом меньшинстве.

Однако для внесения изменений ему не хватило парламентского большинства, а новое консервативное правительство Христиана Мицкоски заявило, что внесет поправки в конституцию только в том случае, если Болгария сначала одобрит членство Северной Македонии в ЕС.

Ранее путь бывшей югославской республики в ЕС был на долгие годы заблокирован соседней Грецией из-за другого спора об истории и наследии.

Он был урегулирован в 2018 году в рамках Преспского соглашения, согласно которому Северная Македония отказалась от названия "Республика Македония".

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