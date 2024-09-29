В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что План победы украинского лидера Владимира Зеленского в войне с Россией не имеет всеобъемлющей стратегии и сосредоточен на предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты большой дальности.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Западные чиновники заявили, что предложение Киева сосредоточено на вооружении и ослаблении ограничений на ракеты большой дальности.

Перед встречей Байдена и Зеленского высокопоставленные американские и европейские чиновники, знакомые с общими контурами плана, заявили, что он не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно в условиях, когда российские войска медленно, но уверенно одерживают победы на поле боя.

"Я не впечатлен, там не так много нового", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

В издании отмечают, что США и Украина оказались в решающей точке войны, не имея общего видения. Разногласия между Киевом и Вашингтоном также возникли на фоне разногласий между США и их союзниками по снятию ограничений на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия на территории России.

Центральным элементом плана является то, что США должны дать Украине зеленый свет на использование оружия так, как Киев считает нужным, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью СМИ.

Байден месяцами отказывался сдвинуть с места давнюю просьбу Украины снять ограничения на использование ракет большой дальности на территории РФ.

Позиция США столкнулась с жестким противодействием со стороны ряда европейских лидеров, которые считают, что после 2,5 лет Украина заслужила право беспрепятственно противостоять российским войскам. Выступая в кулуарах ГА ООН на этой неделе, некоторые мировые лидеры были заметно разочарованы.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц поддержал нежелание Байдена разрешить свободное использование ракет дальнего радиуса действия.

В своем выступлении в ООН Зеленский предупредил о будущих угрозах со стороны России в отношении энергетической инфраструктуры и атомных электростанций Украины.

Американские и европейские чиновники говорят, что за кулисами Зеленский выдвинул максималистское предложение, надеясь, что США и их союзники дадут Киеву все, что он хочет.

В то же время сообщается, что нынешнее состояние украинской системы разочаровало главных помощников Байдена, которые в течение последних недель ездили в Киев и были ознакомлены с элементами плана.

Они надеялись услышать что-то ощутимое, что администрация Байдена могла бы поддержать, поскольку ей осталось всего четыре месяца в должности.

Украинский план широко охватывает потребности Украины на поле боя, политические преобразования внутри страны и экономику, заявил во вторник чиновник Госдепартамента.

Но американские и европейские чиновники заявили, что наиболее разработанной частью плана является первая фаза - запросы, связанные с вооружением, тогда как остальные ключевые элементы имеют меньше конкретики.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский провел встречу президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский провел встречу президентом США Джо Байденом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Зеленский во время визита в США будет иметь две встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Некоторые западные чиновники, по данным Bloomberg, пытаются снизить ожидания от представления Плана победы, говоря, что не видят в нем прорыва.

Источник