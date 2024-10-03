Новым исполняющим обязанности гендиректора в КНП «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» стал Игорь Кияшко. Глава ОВА Олег Кипер, сегодня представил руководителя коллективу скорой. Игорь Кияшко по специальности врач-отоларинголог. Окончил Донецкий национальный медицинский университет и Харьковскую медицинскую академию. Общий стаж работы в медицине – 23 года. С 2000 года работал врачом в медицинских учреждениях Донбасса. С 2008 года занимал руководящие должности в КНП «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» в Донецке до оккупации в 2014 году, а затем до 2022 года в Мариуполе. Занимался эвакуацией медицинского персонала из окруженного врагом города. Впоследствии возглавил Селидовскую центральную городскую больницу, где почти два года работал в условиях постоянных обстрелов.

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