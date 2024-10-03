Воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации. Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров Украины.

сообщает пресс-служба Министерства обороны. Об этомпресс-служба Министерства обороны.

«Военнообязанные и резервисты-добровольцы смогут выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении.

Командиры воинских частей получают полномочия непосредственно:

выдавать направление на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе;

комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.

Список воинских частей, командиры которых смогут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Мы максимально эффективно используем мотивацию украинцев защищать свое государство от российской вооруженной агрессии, давая возможность попасть на военную службу именно в то подразделение, которое избрали. Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили — проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев. Это постановление является инструментом, который позволяет существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирует, что каждый сможет присоединиться туда, где его желания и умения совпадают с потребностями обороны», — прокомментировал министр обороны Украины Рустем Умеров.

разработало законопроект, который разрешает украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью средств электронной идентификации. Напомним, ранее Министерство оборонызаконопроект, который разрешает украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.