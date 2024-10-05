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Дмитрий Разумков в новом выпуске на #политека_онлайн. Ведущая - Анастасия Гусарева Поделитесь этим видео - • ХВАТИТ ВРАТЬ! СКАЖИТЕ ЛЮДЯМ ПРАВДУ О ... В студии Politeka Online Дмитрий Александрович Разумков - экс-председатель Верховной Рады Украины IX созыва. Народный депутат Украины IX созыва 2.10.2024 Таймкоды: 00:00 Отсутствие реакции Украины на события в Израиле 03:30 Умеров уволил своих заместителей - что происходит в Минобороны? 11:25 Кому мешает Буданов? 17:00 Повышение налогов и коррупционные схемы 22:20 Власть готовит выборы в 2025? 27:45 У украинцев заберут последние деньги!
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