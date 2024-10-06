Ровно через месяц, 5 ноября, американцы выберут нового президента. Исход этих выборов решат избиратели в семи штатах, известных как колеблющиеся (swing states), потому что большинство в них голосует то за республиканцев, то за демократов.

Дональд Трамп и Камала Харрис ведут ожесточенную борьбу в Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине — больше всего митингов, больше всего денег на телевизионную рекламу. Эти штаты часто также называют battleground, что переводится как «поле битвы».

Власть меньшинства

Важность отдельных штатов связана с особенностью американской электоральной системы, где президент избирается не прямым голосованием, а через коллегию выборщиков. Побеждает на выборах не тот, за кого проголосовало больше избирателей, а тот, кто получил как минимум 270 из 538 голосов выборщиков. Например, в 2016 году за Хиллари Клинтон проголосовало на три миллиона человек больше, чем за победителя Трампа.

Это связано с федеративным конституционным устройством: формально сначала голосует каждый штат, а потом выборщики от штатов отдают свои голоса кандидату, победившему в их штате. Большинство американцев выступает за отмену этой системы, но политики не готовы ее трогать.

В большинстве штатов все достаточно предсказуемо, потому что они имеют четкую политическую ориентацию, которая не меняется десятилетиями. Нью-Йорк последний раз отдавал свои голоса республиканцу 40 лет назад, когда Рональд Рейган шел на второй срок; целый ряд южных штатов голосовали за демократа последний раз 60 лет назад, после убийства Джона Кеннеди. Соцопросы показывают, что в этом году ничего кардинально не изменилось.

Но голосов однозначно либеральных или консервативных штатов недостаточно для победы на выборах. Барак Обама побеждал в большинстве колеблющихся хотя бы раз; в 2016-м они в основном поддержали Трампа, а в 2020-м — в основном Джо Байдена.

Это не значит, впрочем, что жители этих штатов меняют политические принципы как перчатки. Большинство избирателей в них, как и по всей стране, уже знают, за кого они будут голосовать. Например, промышленный центр Висконсина город Милуоки и политический центр Мэдисон голосуют в основном за демократов, а в сельских округах вокруг них предпочитают республиканцев.

Но во всех этих штатах республиканских и демократических избирателей примерно поровну, и исход выборов зависит от меньшинства неопределившихся избирателей. Непредсказуемость связана не столько с тем, что их мучают сомнения. Соцопросы показывают, что эти избиратели меньше всего следят за политикой. Популярный комедийный скетч приписывает неопределившимся избирателям вопросы вроде «как зовут кандидатов в президенты?» и «когда выборы?».

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Но пренебрежение ими может дорого обойтись кандидатам. Хиллари Клинтон не посещала Висконсин во время предвыборной кампании 2016 года, и это называют одной из роковых ошибок ее избирательного штаба. В итоге она проиграла в штате, где Обама дважды уверенно победил.

В Белый дом через Пенсильванию

В этот предвыборный цикл экс-президент Дональд Трамп, кандидат от республиканцев, входил фаворитом. Он обгонял действующего президента Джо Байдена в соцопросах всю весну, вышел победителем с дебатов в июне и пережил покушение в июле. Какое-то время его победа казалось делом решенным.

Все это заставило демократов уговорить Байдена выйти из гонки и дать шанс вице-президенту Камале Харрис. Беспрецедентная в истории президентских выборов в США смена кандидата за четыре месяца до дня голосования изменила ход гонки. Харрис вырвалась вперед Трампа в соцопросах на волне энтузиазма среди избирателей-демократов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Обама агитировал в колеблющихся штатах и выигрывал в них; Хиллари Клинтон не посетила Висконсин во время кампании и проиграла выборы

Но к осени энтузиазм утих, и стало очевидно: предстоящие выборы могут быть самыми непредсказуемыми за последние десятилетия.

И Харрис, и Трампу надо выигрывать в нескольких колеблющихся штатах. Сейчас Харрис обгоняет Трампа на 1-2% в Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине, в то время как Трамп имеет преимущество примерно в 1% в Джорджии и Аризоне, согласно анализу издания 538, собирающему вместе данные разных соцопросов.

В Северной Каролине соцопросы показывают равные уровни поддержки, но на самом деле их можно считать равными во всех этих штатах, потому что разницу в 1-2% в ту или другую сторону социологи считают статистической погрешностью.

В 2020 году Джо Байден победил в Висконсине, набрав на 20 600 голосов больше, чем Дональд Трамп. В этот раз разрыв между победителем и проигравшим в ключевых штатах может быть еще меньше, говорят аналитики.

Самым простым и прямым путем к победе для обоих кандидатов может стать победа в Пенсильвании. Родина Конституции США, она представлена 19 выборщиками, что больше всех других колеблющихся штатов. Поэтому и Харрис, и Трамп проводят больше всего митингов и агитационных встреч в этом штате, а также тратят там больше всего денег на телевизионную рекламу — на общую сумму в 138 млн долларов, пишет New York Times.

Арабы теплеют к Трампу, поляки приглядываются к Харрис

Новый ролик избирательного штаба Харрис называется «Нестабильная угроза» и цитирует бывших союзников Трампа — вице-президента, министра обороны и советника по национальной безопасности в его администрации, которые говорят, что ему нельзя доверить безопасность страны. Реклама транслируется на телеканалах всех семи колеблющихся штатов.

Это связано с тем, что в среднем по стране избиратели считают Харрис более способной защищать интересы США на мировой арене. Но в колеблющихся штатах — обратная ситуация. Там 52% больше доверяют внешнеполитическим талантам Трампа, чем Харрис, согласно опросу, проведенному по заказу Института глобальной политики.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Американцы арабского происхождения считают администрацию Байдена сопричастной к «военным преступлениям» и «геноциду» — так они определяют действия Израиля за последний год

Самое уязвимое место Харрис в вопросах внешней политики — поддержка Израиля в войне в Газе. Она вызывает гнев и разочарование американцев арабского происхождения, которых много в Мичигане. У Харрис была возможность дистанцироваться от однозначно произраильской позиции Байдена, но она этого не сделала.

Долго считалось, что, в конце концов, эти различия не влияют на исход выборов: как бы разочарованы ни были американские арабы и мусульмане, они не поддержат Трампа, который тоже безоговорочно поддерживает Израиль. Одним из первых действий Трампа на посту президента в 2017 году был указ о запрете на въезд в США гражданам ряда преимущественно мусульманских стран. Критики окрестили этот указ «запретом на мусульман».

Но недавний соцопрос показал, что в этом году впервые в истории большинство избирателей арабского происхождения готово проголосовать за кандидата от республиканцев. И вторжение в Ливан, в котором администрация Байдена поддерживает Израиль, вряд ли изменит этот тренд.

Харрис пытается наверстать упущенное: в среду ее советник по национальной безопасности Фил Гордон провел Zoom-совещание с представителями мусульманских и арабских общин США и убеждал их в ее решимости добиться перемирия в Газе и разрешить дипломатическими средствами конфликт в Ливане.

Харрис обращается и к восточноевропейским диаспорам, подчеркивая свою проукраинскую позицию и отказ от компромиссов с российским лидером Владимиром Путиным — и контраст этого с нейтралитетом Трампа. Ее слова о том, что Путин представляет собой угрозу для Польши, привлекли внимание американцев польского происхождения в Пенсильвании, где польская диаспора — около 700 тыс. человек — традиционно предпочитает республиканцев.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жесткая позиция Трамп против нелегальной миграции помогает ему получить поддержку не только белых избирателей, но и граждан США латиноамериканского происхождения

Колеблющиеся штаты находятся в разных частях страны и отличаются друг от друга демографически, экономически и климатически. Это и Средний Запад (Мичиган, Висконсин) с преимущественно белым населением и рабочим классом, находящимся в глубоком кризисе после перевода американских предприятий в Китай; и западная часть страны (Аризона, Невада), где около 30% населения — латиноамериканцы, а значительную часть территории занимает пустыня; и бывшие штаты Конфедерации на юге страны, Джорджия и Северная Каролина, со значительной долей афроамериканского населения.

Цвет кожи и этнос больше не соотносятся прямо с политическими предпочтениями, как это было еще недавно. Большинство американцев латиноамериканского происхождения парадоксальным образом поддерживает Трампа, в том числе его жесткую позицию в вопросе нелегальной миграции. И на федеральном уровне, и особенно в южных штатах это одна из самых острых проблем, беспокоящих избирателей. Это в том числе объясняет, почему колеблющийся штат Аризона склоняется к голосованию за Трампа. Штат граничит с Мексикой, а с мексиканской стороны часть границы контролируется наркокартелями.

Жесткие меры, принятые Трампом, помогли значительно снизить число нелегальных пересечений границы. Байден отменил большую часть из них, и это воодушевило потенциальных мигрантов. В итоге за время его правления южную границу США с Мексикой нелегально пересекли около 8 млн человек — более чем трехкратный прирост в сравнении с правлением Трампа (около 2,4 млн).

В итоге Байден стал возвращать жесткие меры, введенные Трампом, и Камала Харрис обещает продолжить этот курс. На прошлой неделе она отправилась в округ Аризоны на границе с Мексикой, где обещала ввести более строгие правила предоставления убежища в США, а также принять другие меры, направленные на снижение нелегальной миграции.

Все это пока не убедило избирателей — особенно жителей приграничных районов.

«Я следил за ней и президентом Байденом. У нас была политика открытых границ. Сейчас мы видим, чем это заканчивается», — сказал местный фермер Джим Чилтон в разговоре с корреспондентом Би-би-си, сопровождавшим Харрис в поездке на границу.

Самый важный округ в стране

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кандидат в вице-президенты Тим Уолз приезжал во 2-й округ Небраски, чтобы агитировать за Харрис

Кроме семи традиционных колеблющихся штатов, отдельное внимание социологов сосредоточено на 2-м избирательном округе штата Небраска. В нем голосуют более 600 тыс. человек, живущих в самой населенной и урбанизированной части Небраски — городе Омахе, успешном финансовом и экономическом центре и его пригородах.

Небраска — один из двух штатов, которые не следуют правилу, что все выборщики штата голосуют за одного кандидата (второй такой штат — Мэн, который всегда голосует за демократов). Небраска имеет пять голосов выборщиков; два из них идут победителю по штату в целом, а еще три — победителям в каждом из трех его избирательных округов. И если большая часть штата стабильно голосует за республиканцев, то 2-й округ колеблется. В 2008 году его жители поддержали Обаму; в 2020-м голос их голоса ушли Байдену.

Этот один голос может сильно помочь Харрис. Согласно прогнозам социологов, если она победит в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане, то 2-го округа Небраски ей хватит, чтобы получить нужные для попадания в Белый дом 270 голосов выборщиков.

В преддверии выборов Трамп попытался добиться отмены существующей системы и возвращения к системе, согласно которой все пять голосов Небраски достаются одному кандидату. Его союзники ездили на переговоры в столицу штата, и местные газеты писали, что он лично обзванивал членов законодательного собрания Небраски, уговаривая их изменить правила. Однако инициатива не прошла, и на предстоящих выборах 2-й округ сделает собственный выбор.

Важно оговориться, что социологи могут ошибаться. В 2016 году на протяжении всей предвыборной кампании Хиллари Клинтон была фаворитом, и Трамп ни разу не опережал ее в соцопросах. Накануне голосования социологи ожидали ее победы в Висконсине с 83,5% голосов, в Мичигане — с 78,9%, в Пенсильвании — с 77%. Она проиграла во всех трех штатах и проиграла выборы.