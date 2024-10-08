Нобелевскую премию 2024 года по физике присудили Джону Хопфилду из США и Джеффри Хинтону из Канады за открытия и изобретения для обучения машин с помощью искусственных нейросетей. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Хопфилд создал на основе ассоциативной памяти сеть, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы паттернов в данных. Хинтон использовал изобретение Хопфилда для создания машины Больцмана, которая умеет идентифицировать конкретные элементы, например, на фотографиях и может использоваться для их классификации.

С 1901 года, когда начала вручаться Нобелевская премия по физике, её лауреатами стали 224 человека – в том числе всего пять женщин. Американский физик Джон Бардин получил премию дважды. Самым молодым обладателем награды стал 25-летний физик из Австралии Уильям Лоренс Брэгг, изучавший вместе с отцом кристаллы с помощью рентгеновских лучей.

Вчера, 7 октября, Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американские учёные Виктор Эмброс и Гэри Равкан за открытие и исследование микроРНК. Завтра, 9 октября, объявят лауреатов премии по химии, 10 октября – по литературе, а 11 октября назовут обладателя Премии мира.

получили американские учёные Виктор Эмброс и Гэри Равкан за открытие и исследование микроРНК. Завтра, 9 октября, объявят лауреатов премии по химии, 10 октября – по литературе, а 11 октября назовут обладателя Премии мира. Нобелевские лауреаты получают золотую медаль, именной диплом и денежную премию в размере 11 миллионов шведских крон (в этом году это около 1,1 миллиона долларов).

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