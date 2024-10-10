Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.
Об этом говорится в документе из решения правительства по итогам совещания, которое есть в распоряжении ЭП.
Текст документа опубликовало издание The Page. Его достоверность и принятие подтвердили источники ЭП в правительстве.
До 15 ноября планируется провести аудит решений об определении критически важных предприятий и организаций, а Минэкономики должно проанализировать результаты и до 20 ноября проинформировать Кабинет Министров.
Минэкономики вместе с Минобороны должны подготовить и представить правительству проект в котором, в частности, предусмотрена разработка решения по проверке обоснованности бронирования военнообязанных и возможной отмены отсрочки от призыва в случае выявления необоснованных случаев.
Центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам рекомендовано воздержаться от принятия решений об определении таких предприятий до урегулирования этого вопроса.