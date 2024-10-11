Нобелевскую премию мира в 2024 году мира получила японская организация пострадавших от атомных бомбардировок "Нихон хиданкё". Об этом сообщил Нобелевский комитет.
Организация, представляющая движение переживших атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки – хибакуся, получит премию мира "за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова".
Хибакуся помогли создать и укрепить широкую оппозицию ядерному оружию во всём мире, опираясь на личные истории, проводя образовательные кампании, основанные на их собственном опыте, и выступая с настоятельными предупреждениями против распространения и применения ядерного оружия.
Экстраординарные усилия "Нихон хиданкё" и других представителей хибакуся внесли значительный вклад в установление ядерного табу. Сегодня это табу находится под давлением, отмечает Нобелевский комитет: ядерные державы модернизируют свои арсеналы, в их ряд хотят вступить новые страны, раздаются угрозы применить ядерное оружие в текущих военных конфликтах.
Нобелевская премия мира вручается с 1901 года за "выдающийся вклад в дело укрепления мира". С тех пор её лауреатами стали 111 человек – в том числе всего 19 женщин, и 31 организация. Международный комитет Красного Креста получал премию трижды, а Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев – дважды. Самой юной обладательнице награды – пакистанской правозащитнице Малале Юсуфзай, которая получила её в 2014 году, – было 17 лет.
- Нобелевскую премию мира за всю её историю получили четверо представителей СССР и России: правозащитник Андрей Сахаров, президент СССР Михаил Горбачёв, бывший редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и правозащитная организация "Мемориал".
- В предыдущие несколько дней Нобелевскую премию вручили за достижения в области литературы, химии, физике и медицины. В понедельник, 14 октября, вручат премию в области экономических исследований.
- Нобелевские лауреаты получают золотую медаль, именной диплом и денежную премию в размере 11 миллионов шведских крон (в этом году это около 1,1 миллиона долларов).