Нобелевскую премию мира в 2024 году мира получила японская организация пострадавших от атомных бомбардировок "Нихон хиданкё". Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Организация, представляющая движение переживших атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки – хибакуся, получит премию мира "за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова".

Хибакуся помогли создать и укрепить широкую оппозицию ядерному оружию во всём мире, опираясь на личные истории, проводя образовательные кампании, основанные на их собственном опыте, и выступая с настоятельными предупреждениями против распространения и применения ядерного оружия.

Экстраординарные усилия "Нихон хиданкё" и других представителей хибакуся внесли значительный вклад в установление ядерного табу. Сегодня это табу находится под давлением, отмечает Нобелевский комитет: ядерные державы модернизируют свои арсеналы, в их ряд хотят вступить новые страны, раздаются угрозы применить ядерное оружие в текущих военных конфликтах.