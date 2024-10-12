



Одесская епархия приглашает на престольный праздник в Свято-Покровский скит в селе Мариновка. 13-го октября, в воскресенье, в 17 часов, будет совершено праздничное всенощное бдение. 14-го октября, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, в 8:30 - Божественная литургия, которую возглавит Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. В обители можно будет приложиться к иконам, написанным на Святой Горе Афон, погрузиться в освященный источник, вкусить монастырскую трапезу. Для желающих паломников организованы бесплатные автобусы. За справками можно обращаться на горячую линию Одесской епархии: 093 615 08 20, VIBER,WhatsApp,Telegram.

6-го октября Церковь праздновала Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре Божественную литургию возглавил викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор. За богослужением молились о мире в Украине. В воскресном чтении Евангелия от Луки рассказывалось о чудесном улове рыбы на Галилейском озере.

5-го октября исполнилось 100 лет со дня рождения митрополита Одесского и Херсонского Сергия (Петрова), который более четверть века пребывал в Одесской епархии. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского в день рождения Владыки Сергия была совершена заупокойная Божественная литургия, которую возглавил наместник Свято-Успенского Одесского мужского монастыря архиепископ Арцизский Виктор в сослужении братии обители.

9-го октября Православная Церковь отмечает день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова - духоносного созерцателя неизреченной любви Бога к миру и человеку, выразившего последнее слово Божественного Откровения в своих трудах. В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре братией обители и преподавателями семинарии была совершена Божественная литургия в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Хочу обратить ваше внимание на фразу в Библии: «Бог сокровенный». Множество верующих по всему миру вряд ли осознают, что Его Слово содержит такое выражение, и что в действительности они не знают Бога как Бога сокровенного. Они знают Его как Всемогущего, Праведного, Полного благодати и сострадания; но как Сокровенный Он неизвестен им. Наша личность диаметрально противоположна Божьей Личности. Ему нравится скрываться, нам нравится выставлять все напоказ; Он не стремится к внешним проявлениям; мы же не удовлетворимся, пока не достигнем их. И эта божественная черта представляет большое испытание для нас. «Пророк Илия был человек, подобный нам», и он не выдержал этого испытания. На горе Кармил Бог был с ним явно; но когда Бог прекратил Свое явное присутствие, Илия не смог этого вынести. Он впал в уныние и забрался в пещеру (ср. 3 Цар. 19,1-21). Когда Бог спросил его: «Что ты здесь, Илия?», он ответил: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе; ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтоб отнять ее». Бог знал, в чем состояла трудность Илии; Он знал, что Илия хочет, чтобы Бог проявил Себя; Илия не осознавал, что Бог есть Бог сокровенный. Поэтому Бог устроил ему наглядный показ. «...Пройдет большой и сильный ветер...» Илия подумал: «В этом Господь!» «...Но не в ветре Господь». За ветром последовало землетрясение. Илия подумал: «Наверняка в этом Господь!» «...Но не в землетрясении Господь». Затем пришел огонь, и Илия подумал: «Господь есть пожирающий огонь, в этом будет Он!», «...но не в огне Господь». После огня было веяние тихого ветра — в нем был Господь! Илия сказал Ему: «...остался я один...»; но Господь очень мягко ответил: «...Я оставил... семь тысяч мужей: всех сих колена не преклонялись пред Ваалом». «Илия, Я скрыл Себя; ты не знал, что Я сохранил эти семь тысяч душ».