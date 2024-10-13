Председатель Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев поддержал проверки работниками ТЦК и полиции в публичных местах на примере концерта "Океан Эльзы".

Источник: Потураев в Facebook

Прямая речь Потураева: "Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой украинской культуре.

Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия. Так же, как не считаю угрозой украинской экономике проверки документов в барах или клубах.

Более того – я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать".

Предыстория:

Вечером 11 октября возле Дворца спорта в Киеве после концерта "Океана Эльзы" посетителей ждали работники ТЦК и полицейские. У мужчин проверяли документы, некоторых задержала полиция.

Тогда же представители ТЦК совместно с полицией провели рейды в клубах и ресторанах Киева, Днепра, Харькова, Хмельницкого и других городов.

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