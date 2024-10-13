Через Украинский морской коридор за все время его работы экспортировано уже 75 млн т грузов, из которых 50,1 млн тонн — продукция украинских аграриев, сообщило Министерство развития громад и территорий.

“С начала работы Украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали уже 75 млн тонн грузов, из которых 50,1 млн тонн — продукция украинских аграриев”, — говорится в сообщении Министерства в фейсбук в пятницу.

Указывается, что украинские товары экспортировались в 50 стран мира, в частности, в Африку, Азию, Европу и США. “В то время, когда агрессор продолжает систематически уничтожать портовую инфраструктуру, подвергая мир продовольственному кризису, Украина подтверждает статус ключевого игрока на мировом рынке продовольствия, увеличивая объемы экспорта несмотря на систематические обстрелы”, — говорится в сообщении Министерства.

С 15 марта, после того как порты Большой Одессы начали работать в круглосуточном режиме, показатели экспорта аграрной и другой продукции на 20%, указали в Министерстве.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за более чем год работы экспортного морского коридора Украина транспортировала 70 млн тонн грузов, из украинских портов вышли более 2 500 судов.

Администрация морских портов Украины сообщала, что грузооборот через украинский морской коридор в августе составил 5,9 млн тонн, из которых 3,6 млн тонн — продукция украинских аграриев. В целом, украинские порты в январе-сентябре 2024 года увеличили перевалку грузов в 1,8 раза — до 74 млн т.

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