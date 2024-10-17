 
Інформація до новини
0
14-10-2024, 20:00

Холодний душ диванного патріота! Кущ: ОСТАННИЙ ШАНС ПРИПИНИТИ ВІЙНУ. Облави ТЦК заради переговорів

Категорія: Новини / Авторська колонка


У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

00:00 Рельсы ЗАКОНЧИЛИСЬ!

2:23 Чистилище для Украины

3:20 Пересборка мира

5:40 Цикличность истории

7:10 Надежда на Антанту

10:30 Пик Европы прошел

12:00 Жить хуже - лучше?

16:40 Ядро экономики Украины

19:25 Удар по ПАССИВНЫМ пассионариям

22:02 Общество приводят в чувсвтво

25:07 Замкнутый круг КРОВИ

31:00 Матрица войны: математика ресурсов

35:33 Тактика подменяет стратегию

38:00 Тумблер ХАОСА

40:42 Фактор ТОРГА

43:10 Переговоры победителя и побежденного

45:51 Последняя точка бифуркации

48:30 Законы ЖАНРА

51:20 Распрямление ПРУЖИНЫ

54:55 Вечных войн НЕ СУЩЕСТВУЕТ

57:35 Задел для переговоров




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 