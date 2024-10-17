Автор: Александр ШЕЛЕСТ
У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
00:00 Рельсы ЗАКОНЧИЛИСЬ!
2:23 Чистилище для Украины
3:20 Пересборка мира
5:40 Цикличность истории
7:10 Надежда на Антанту
10:30 Пик Европы прошел
12:00 Жить хуже - лучше?
16:40 Ядро экономики Украины
19:25 Удар по ПАССИВНЫМ пассионариям
22:02 Общество приводят в чувсвтво
25:07 Замкнутый круг КРОВИ
31:00 Матрица войны: математика ресурсов
35:33 Тактика подменяет стратегию
38:00 Тумблер ХАОСА
40:42 Фактор ТОРГА
43:10 Переговоры победителя и побежденного
45:51 Последняя точка бифуркации
48:30 Законы ЖАНРА
51:20 Распрямление ПРУЖИНЫ
54:55 Вечных войн НЕ СУЩЕСТВУЕТ
57:35 Задел для переговоров