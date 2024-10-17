Леденящий душу шпионский инцидент произошел 10 октября под Гарделегеном в федеральной земле Саксония-Анхальт, сообщает Business Insider. Неизвестный заехал на велосипеде в секретную зону, где бундесвер отрабатывает различные маневры, в том числе и - о ужас - действия при возможном нападении РФ на страны НАТО.



Когда доблестные бундесвоенные велосипедиста поймали, он предъявил паспорт гражданина РФ!!! И заявил, что заехал на полигон случайно. Территория сверхсекретного полигона не огорожена, зато на дорогах к локации установлены предупреждающие знаки и шлагбаумы, отмечает BI. Для немца предупреждающего знака достаточно - зачем ещё и охранять?



После проверки документов россиянина всё же отпустили. Но военная полиция не исключает, что произошедшее было жуткой попыткой шпионажа со стороны РФ, которые все чаще фиксируются в Германии.

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Инцидент имел место 10 октября неподалеку от Гарделегена в федеральной земле Саксония-Анхальт, сообщает Business Insider. Мужчина заехал на велосипеде в район, где бундесвер проводит различные учения, включая действия в случае возможного нападения России на страны НАТО.



Когда велосипедиста обнаружили, он предъявил российский паспорт и заверил, что попал на полигон случайно. Территория полигона не имеет ограждения, но на подъездных путях установлены предупредительные знаки и шлагбаумы, отмечает BI.



После проверки документов россиянина отпустили. Тем не менее, военная полиция не исключает, что это была попытка шпионажа со стороны России, которые в последнее время становятся все более частыми в Германии.







Источник: Антикор