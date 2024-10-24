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Маршрутка №208 змінює схему руху

Категорія: Новини / Події

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Городской департамент транспорта внес изменения в схему движения городского автобусного маршрута №208.

С 26 октября маршрут движения этих таксобусов изменится в обоих направлениях.

  • к улице ул. Боровского автобусы будут ехать от Варненской через Филатова, Ивана и Юрия Лип, Алексея Вадатурского (М. Малиновского), Ивана Фунтова (М. Бабаджаняна), Бреуса, Поезную, Балковскую, Дальницкую, Прохоровскую, Мясоедовскую, Разумовскую и дальше по маршруту.
  • в обратном направлении к колледжу нефтегазовых технологий на улице Научной маршрутки будут ехать от Разумовской на Мясоедовскую, Прохоровскую, Дальницкую, Балковскую, Николая Лысенко, Алексея Вадатурского (М. Малиновского), Ивана и Юрия Лип, Филатова, Варненскую и дальше по маршруту.

 




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