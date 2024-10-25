Вчера Исполнительный комитет Одесского городского совета проголосовал проект решения «Об установлении тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по снабжению тепловой энергией КП «ТГО». Этим решением утверждены новые тарифы на отопительный сезон 2024/2025.

Ежегодно КП ТГО рассчитывает, утверждает и применяет новый тариф для бюджетных учреждений, религиозных организаций и других учреждений в соответствии с действующим законодательством. Основанием для пересмотра тарифа являются изменение температурного режима, объемов потребления тепловой энергии, изменение цен на энергоресурсы и другие статьи затрат.

Для населения Одессы тариф остается неизменным на уровне 1813 грн за Гкал в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после того, как военное положение будет прекращено или отменено. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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