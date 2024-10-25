Уполномоченный по правам государственного языка Тарас Креминь заявил, что использование и русского, и украинского языков — это “языковая шизофрения”. Такой оборот он употребил в интервью украинскому СМИ.

“Это двуязычие влечет такой феномен в социолингвистике, как языковая шизофрения, когда одновременное применение нескольких языков с неопределенным приоритетом украинского как государственного влечет шизофрению и в поведении, и в отношении национальных интересов”, — заявил Креминь и призвал бороться с двуязычием.

Отметим, что понятие “языковая шизофрения” в академической лингвистике не используется. Его автор, американский лингвист индийского происхождения Брадж Качру, применял его в 1980-х исключительно по отношению к явлению, когда неносители английского языка предпочитают родной вариант этого языка на фоне признания широкого использования и идентификации с неродным вариантом. Среди языковедов мира оно практически не используется, хотя изредка упоминается в работах. А в Украине его активно применяют в том смысле, как в словах Креминя.

После выхода интервью омбудсмена в сети обратили внимание на то, что его отец Дмитрий Креминь работал одновременно учителем украинского и русского языков в одной из школ в Николаевской области. Об этом говорится в его биографии в Википедии.





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