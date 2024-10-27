00:00 Болевая точка
2:30 Круглое тащить, квадратное катить
3:53 Целей не добились
5:20 Стороны воюют ОДИНАКОВО
6:13 Третья фаза Курска
9:02 Кризис мобильной обороны
11:43 Спасти сто, погубить тысячу
13:47 Путь обмана
15:02 Селидово потеряно
17:25 Вожжа под хвост
19:11 Четыре штурма городов
21:15 Окруженные воюют яростнее
22:40 Самая большая проблема на фронте
24:40 Большие прорывы
27:35 Стенограмма заседаний Ставок Зеленского
28:17 Признак КРАХА: отставка Сырского
30:40 Октябрь 1918 года
32:01 Блокада вооружений
33:37 Облавы ТЦК и крест на НАТО
38:00 Пропажи в сводках Генштаба
39:08 Украинцы должны отказаться от территорий
43:20 Для США война это бизнес
46:11 Подъем в РФ 48:16 Стратегии НЕТ!
49:20 Шахедный террор. ВСЕ РАЗВАЛИЛИ!
54:50 Средний возраст инженера
56:30 Пустая территория
58:47 Мы сжираем сами себя