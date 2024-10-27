00:00 Болевая точка

2:30 Круглое тащить, квадратное катить

3:53 Целей не добились

5:20 Стороны воюют ОДИНАКОВО

6:13 Третья фаза Курска

9:02 Кризис мобильной обороны

11:43 Спасти сто, погубить тысячу

13:47 Путь обмана

15:02 Селидово потеряно

17:25 Вожжа под хвост

19:11 Четыре штурма городов

21:15 Окруженные воюют яростнее

22:40 Самая большая проблема на фронте

24:40 Большие прорывы

27:35 Стенограмма заседаний Ставок Зеленского

28:17 Признак КРАХА: отставка Сырского

30:40 Октябрь 1918 года

32:01 Блокада вооружений

33:37 Облавы ТЦК и крест на НАТО

38:00 Пропажи в сводках Генштаба

39:08 Украинцы должны отказаться от территорий

43:20 Для США война это бизнес

46:11 Подъем в РФ 48:16 Стратегии НЕТ!

49:20 Шахедный террор. ВСЕ РАЗВАЛИЛИ!

54:50 Средний возраст инженера

56:30 Пустая территория

58:47 Мы сжираем сами себя