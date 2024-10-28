28 октября умер основатель корпорации KADORR Group и арабский инвестор Аднан Киван. Он, в частности, владел англоязычным медиа Kyiv Post, журналисты которого обвиняли Кивана в стремлении разрушить независимость издания.

О смерти бизнесмена сообщили в KADORR Group.

Причину его смерти там не указали. В компании Кивана назвали «самым большим арабским инвестором в Украине, который известен успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством».

Также он известен скандалом с принадлежащим ему англоязычным медиа Kyiv Post. В ноябре 2021 года Киван объявил, что его издание «на короткое время» приостановит свою работу. В то же время журналисты редакции заявляли, что таким образом Киван хочет разрушить независимость этого СМИ.

Бывшая заместительница главного редактора Ольга Руденко и журналистка издания Анна Миронюк обнародовали заявление от имени редакции с критикой Кивана.

Они говорили, что бизнесмен заявлял о желании расширить Kyiv Post и запустить украиноязычное медиа под брендом издания. Таким образом он якобы «избавлялся от неудобных, честных и принципиальных журналистов».

Больше о Киване

Аднан Киван родом из Сирии. В 2012 году его состояние украинский Forbes оценил в 95 миллионов долларов. В 2016 году одесские СМИ заявляли, что строительная компания Кивана KADORR Group оценивалась в миллиард долларов США. Компания бизнесмена построила около 30 жилых и коммерческих зданий в самых дорогих районах Одессы, в том числе на береговой линии.

В 2017 году Служба безопасности обвинила Кивана в финансировании боевиков на Донбассе. Сам бизнесмен назвал эти обвинения «нонсенсом».