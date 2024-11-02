Это: «Размышления Антониу Драузиу Варелла — бразильского врача онколога, педагога, учёного, популяризатора медицины и здравоохранения в прессе и на телевидении, а также автора бестселлеров.

1. Третий возраст жизни официально начинается в возрасте 60 лет и, как ожидается, истечет в возрасте 80 лет.

2. Четвертый возраст или Старость начинается в возрасте 80 лет и заканчивается в возрасте 90 лет.

3. Долголетие начинается с 90 лет и заканчивается после смерти.

4. Никто не здоров после 50 лет. Молодежь здорова; пожилые люди всегда имеют одно или несколько возрастных заболеваний.

5. Итак, на карту поставлено здоровое старение.

6. Если хочешь знать, сколько ты проживешь и как достигнешь этого возраста, посмотри и вспомни своих родителей. Генетическая наследственность является фундаментальной для определения прогноза жизни. Любой, кто перенес рак или сердечный приступ до 60 лет, передаст это через свои гены своим детям, поскольку у них будет большая вероятность развития тех же заболеваний

7. Поэтому, если вы хотите иметь здоровую старость, с 50 лет, следите за своим питанием и не ешьте «химию», не ешьте лишнего жира. Хороший завтрак, хороший обед и легкий ужин – залог внутреннего равновесия.

8. Ваш партнер по диете – напиток. Удалите все газированные напитки, молодые люди могут пить это, а мы преимущественно нет. Все эти жидкости содержат карбонат натрия, сахар и кофеин. Лучше пейте свежевыжатые соки. Умеренное употребление алкоголя (после 50 лет) улучшает качество жизни и имеет три четких эффекта: расширяет коронарные сосуды, снижает уровень холестерина и умеренное успокаивающее средство. Дома и когда не надо за рулем, выпейте глоток. Наиболее рекомендованные: ликеры, виски, красное вино и чистый бренди. А если делать это с людьми, которых любишь, эффект удваивается. А теперь только предупреждение: умеренное потребление – это один-два бокала вина или бокал бренди.

9. Это значит, что все эти правила хорошие, но не чрезмерные. Если вы собираетесь шашлык для семьи или друзей, не заходите со словами: «Я не ем сосиски, потому что они очень жирные» или «мой врач сказал не пить больше двух бокалов пива».

10. Ничто не может заменить радость и удовольствие от общего общения с любящими тебя; нет жира или алкоголя, не поддающихся метаболизму. Компенсаторные механизмы нашего организма еще мало изучены, но вот что случается: если вы действительно получаете удовольствие, диетический «смертный грех» превращается в «простой грех».

14. Совершенно точно, потому что все, что вы едите и пьете, оставит на вас следы (ваше тело будет выглядеть как на картине Дориана Грея). Вечерние вечеринки, всяческие излишества сделают жизнь старика очень неприятной. И не только для вас, но и для вашей семьи.

11. Главное несчастье старого человека – это одиночество. Часто супруги не стареют вместе; кто всегда идет первым. Вдовец или вдова начинает тяготиться своей семьей.

12. Моя личная рекомендация – не терять контроль над своей жизнью. Это значит: я решаю, когда и с кем я выхожу, что я ем, как одеваюсь, кому звоню, в который час ложусь спать, что читаю, чем развлекаюсь, что покупаю, где живу, и т. д. Ибо когда ты не сможешь сделать все это на свободе, ты превратишься в невыносимого человека, который является обузой для жизни других. Уильям Шекспир сказал:

"Я всегда чувствую себя счастливым!"

Знаете почему?

Ибо я ни от кого ничего не жду.

Ждать всегда больно.

Проблемы не вечны, у них всегда есть решение. Единственное, от чего нет лекарства, это смерть.

Некоторые люди считают, что мы сами виноваты в их проблемах.

Прежде чем отреагировать... глубоко вдохните.

Прежде чем говорить… послушайте.

Прежде чем начать критиковать… посмотрите на себя.

Прежде чем писать… подумайте.

Прежде чем нанести удар... сдайтесь.

Прежде чем умереть... проживи самую прекрасную жизнь, которую только можешь!!

Лучшие отношения не с идеальным человеком, а с теми, кто научился и учится жить максимально красиво.

Замечай недостатки других... но тоже восхищайся и хвали их сильные стороны.

Если вы хотите быть счастливы, вы должны сделать кого-то счастливым.

Если вы хотите что-то получить, вы должны сначала отдать что-нибудь от себя.

Вы должны окружить себя хорошими людьми и быть одним из них.

Помните:

В тяжелую минуту – даже со слезами на глазах, встаньте и с улыбкой скажите: «Все хорошо, потому что все в Божьей руке».



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