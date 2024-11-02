Нельзя отрицать, избирательная кампания в США в 2024 году была самой драматичной и экстравагантной в современной истории: от схода с дистанции Байдена до дипфейков, обвинений в поедании кошек и собак и прочих выпадов, подорвавших наше коллективное здравомыслие.
Сложно резюмировать все дикости, которыми пестрили заголовки СМИ. Тем не менее, в обзоре Euronews мы попытались рассказать о некоторых моментах, которые повлияли на настроения в обществе и которые заставили нас задуматься о том, сможем ли мы когда-нибудь вернуться к более простым и счастливым временам, когда предвыборная агитация не вводила обывателя в ступор.
Оплошности Байдена
К тому времени, когда Джо Байден выбыл из предвыборной гонки, кандидат на собственное переизбрание уже накопил множество имиджевых неудач.
Так, премьер-министру Италии Джорджии Мелони пришлось "возвращать в кадр" американского коллегу во время группового фото, после того, как он отвлёкся на приземлившегося рядом с ним парашютиста. Главу Белого дома также засняли дремлющим во время саммита "Большой семёрки".
Но самым масштабным в плане провалов стал июльский саммит НАТО, на котором Байден совершил две досадные оговорки, перепутав Зеленского с Путиным, а Камалу Харрис – с Трампом.
Снятие с выборов
Многие ждали (и надеялись), что этот момент настанет. После катастрофических дебатов 81-летнего демократа с его более энергичным соперником-республиканцем, многие либералы, скажем прямо, считали дни.
В итоге вместо Байдена Демократическая партия выдвинула 59-летнюю Камалу Харрис (теперь ей 60), а команде Трампа пришлось пересмотреть свою стратегию, в которой видное место занимали спекуляции по поводу когнитивных способностей стареющего главы государства.
Не против всех, но "буквально хоть за кого-то другого"
В начале этого года, ещё до ухода Байдена, житель Техаса официально сменил имя на "Буквально кто-нибудь другого" (Literally Anybody Else) и объявил, что баллотируется на пост президента США.
Это может показаться глупым, но человек, ранее известный как Дастин Эйби, – ветеран армии США и учитель математики в средней школе. Он пояснил свой демарш тем, что его не устраивает, что в новом избирательном цикле Америка снова должна выбирать между Байденом и Трампом.
Сейчас это звучит не так уж глупо, не так ли?
Кандидат с повязкой на ухе
В покушении на кого-либо нет ничего смешного. После того как Трампа попытались убить 13 июля, многие утверждали, что всё кончено и что высший пост гарантированно достанется ему. Однако это было до снятия Байдена.
На национальный съезд Республиканской партии миллиардер прибыл с марлевой повязкой на ухе после того, как его, по сообщениям, задела пуля.
В довольно нелепых сценах, в которых в очередной раз демонстрировалась культовая преданность членов движения MAGA (от Make America Great Again) своему чуть не павшему лидеру, сторонники Трампа тоже обмотали себя бинтами.
Трамп и Ганнибал
В ходе избирательной кампании Трамп породил много откровенно странных высказываний. В частности, недавно он высказался о том, насколько мужественны игроки в гольф. Однако особенно странно то, как он неоднократно упоминал в своих выступлениях одного из величайших злодеев кинематографа – Ганнибала Лектера.
Трамп назвал вымышленного антигероя романа и фильма "Молчание ягнят" реальным человеком ("покойный великий Ганнибал Лектер"; "он прекрасный человек"), и это было расценено как постыдная тактика запугивания, приравнивающая реальные проблемы к вымышленному злу.
Однако культурные ноу-хау Трампа стали тревожным сигналом. Ему нужно напомнить, что Лектер вряд ли был "чудесным человеком", что он он вообще, как известно, не существовал и что "психиатрическое убежище" – это не то же самое, что убежище политическое. Его способ демонизировать мигрантов с помощью запутанных отсылок к фильму стал ещё одним доказательством того, что в половине случаев Трамп действительно не понимает, о чём говорит.
Ди Вэнс и диван
С тех пор, как Джей Ди Вэнс был объявлен партнёром Трампа на выборах, он точно стал звездой соцсетей из-за странных мемов о белых диванах, расистских шуточек, любви к газировке Mountain Dew, неумению вести себя по-человечески в забегаловке, где делают пончики. Этот список можно продолжить.
Один слух, ставший мемом, заключался в том, что Вэнс занимался сексом с… предметом мебели. Пользователь X опубликовал шутку о том, что в своём мемуарном бестселлере "Элегия Хиллбилли" Вэнс якобы признаётся в неплатонической любви к диванам.
На самом деле в книге не было никаких упоминаний об этом.
Информагентство The Associated Press почему-то решило разоблачить очевидный фейк, опубликовав статью "Нет, Джей Ди Вэнс не занимался сексом с диваном". Публикация была удалена, но эта история уже стала вирусной, а мемы разошлись по Интернету. Напарник Харрис Тим Уолз даже упомянул об этом в своём первом выступлении в качестве кандидата в вице-президенты, попросив Вэнса "встать с дивана".
Привет от бездетных кошатниц
И снова отличился Джей Ди Вэнс. По сети разошлось старое видео, в котором он рассказывает тогда ещё звезде Fox News Такеру Карлсону, что Демократической партией управляют "бездетные кошатницы, которые несчастны в своей жизни" и "ничего не знают" об Америке.
Этот ролик вызвал гнев почти всех, включая женщин из Республиканской партии. Мемотворчество подпитывала документально подтверждённая одержимость Вэнса показателями рождаемости и его неоднозначная позиция в отношении абортов.
Неспособность Вэнса выйти достойно из сложившейся ситуации привела к раскрутке проекта "Кошатницы за Харрис" (Cat Ladies For Harris), который вызвал бурную поддержку со стороны многих знаменитостей, в том числе Тейлор Свифт, которая подписала свой пост в Инстаграме в поддержку действующего вице-президента так: "Бездетная кошатница".
Тейлор Свифт vs ИИ
В августе Дональд Трамп опубликовал снимки, сгенерированные искусственным интеллектом, на которых ложно указывалось, что Тейлор Свифт поддерживает его на предстоящих выборах.
Подобные дипфейки только подтолкнули суперзвезду к публичному призыву голосовать за соперницу миллиардера, добавив, что "самый простой способ борьбы с дезинформацией – это правда".
"Я ненавижу Тейлор Свифт", – элегантно отметил Трамп.
Камала – brat
Популяризировала этот синоним "наглости", "уверенности" с оттенком "отвязности" британская поп-певица Charli XCX, назвавшая так альбом, который занял высокие позиции в американских чартах.
После того как Харрис объявила о своей кандидатуре на пост президента, Charli XCX внесла свою лепту в кампанию твитом:
Вскоре после, чтобы привлечь ещё больше молодых сторонников, команда Харрис стала использовать ярко-зелёный цвет обложки Charli XCX и само слово brat в социальных сетях.
Поколение Z сошло с ума и тащит за собой взрослых.
Alexa за Камалу
В сети появилось видео, на котором голосовой помощник Alexa назвал Камалу Харрис лучшим кандидатом в президенты по сравнению с Трампом.
Так, Alexa отказалась отвечать на вопрос, почему следует голосовать за Трампа: "Я не могу давать ответы, рекламирующие определённую политическую партию или конкретного кандидата".
Однако на вопрос о том, стоит ли голосовать за Харрис, Алекса дала подробный список аргументов в поддержку кандидата от демократов, отметив, в частности, что Харрис – "сильный кандидат с подтверждённым послужным списком".
Корпорация Amazon настаивала на том, что голосовой помощник не имеет политических взглядов и что ответы были "ошибкой, которую быстро исправили".
"Они поедают собак"
Фейк, который кто только не осмеял, обязан своим появлением вирусному видео, на котором житель Спрингфилда (штат Огайо) утверждает в городском совете, что иммигранты убивали уток из местного парка ради пропитания. Это необоснованное обвинение распространилось по аккаунтам консерваторов и было озвучено со сцены их лидером.
Будущая карьера диджея?
Всего за несколько недель до выборов Трамп решил устроить вечеринку для слушателей вместо того, чтобы отвечать на политические вопросы. Запредельно странное шоу в Пенсильвании, во время которого кандидат в президенты в течение 40 минут пританцовывал, наслаждаясь своим плейлистом.
Толпа его сторонников оказалась взята в заложники Spotify. А со сцены звучали в том числе и песни исполнителей, запретивших Трампу использовать свою музыку.
Может быть, Трамп посчитал, что раз Пенсильвания – "СВИНГ-стейт" (колеблющийся штат), то митинг должен проходить под джаз?
Закон Годвина
Генерал Джон Келли, занимавший пост главы аппарата Трампа, заявил в интервью New York Times, что Трамп соответствует "общему определению фашиста" и что кандидат от Республиканской партии "восхищается" Адольфом Гитлером.
В отдельном интервью изданию Atlantic Келли рассказал, как Трамп сетовал на то, что у него нет генералов, преданных ему так, как, по его мнению, военачальники были преданы Гитлеру.
Миллиардер в своей манере ответил Келли на своей социальной платформе Truth Social, назвав его "дегенератом" и "отбросом". Трамп также по ошибке обвинил Харрис в том, что и она сравнивает его с нацистским диктатором, хотя эти слова прозвучали из уст Келли.
В любой обычный год простое упоминание Гитлера снизило бы шансы любого кандидата. Однако в наши дни нормальность – всё ещё несбыточная мечта.
Работник месяца
Дональд Трамп надел фартук в ресторане McDonald's в Пенсильвании, чтобы все поняли: он близок к избирателям из рабочего класса. Почему бы и нет? Но и это было сделано не без задней мысли. Трамп решил "доказать", что Камала Харрис никогда не работала в культовом фастфуде, хотя та уверяла, что 40 лет назад тоже подавала картошку-фри.
Харрис упоминала об этом в ходе своей кампании в качестве, утверждая, что больше разделяет опасения работающих американцев, чем её конкурент-миллиардер.
Естественно, Трамп смотрелся в окне выдачи заказов немного странно, но эта затея была творчески обыграна командой кандидата. В одном из предвыборных мейлов говорилось, что за пожертвование в размере 100 долларов сторонникам Трампа полагается футболка с изображением их кумира в фартуке и слоганом "MagaDonald's".
Мы ничего не выдумываем.
Что касается McDonald's, компания опубликовала заявление, в котором говорится: "Как мы уже видели, наш бренд стал предметом обсуждения в этом избирательном цикле. Хотя мы и не стремились к этому, это свидетельствует о том, какой отлик McDonald's находит у американцев. McDonald's не поддерживает кандидатов на выборные должности, и этот принцип сохраняется и на выборах президента. Мы не красные или синие. Арки на нашем логотипе – золотые".
"Мусорный" скандал: генезис
На разогреве перед недавнем митингом Трампа в нью-йоркском "Мэдисон-сквер-гардене" особенно отличился самопровозглашённый "правый комик" Тони Хинчклифф.
Поразительным поворотом стало то, что штаб Трампа пошёл на редкий шаг, дистанцировавшись от Хинчклиффа. "Эта шутка не отражает взгляды президента Трампа", – говорится в заявлении старшего советника Даниэль Альварес.
Однако эта "шутка" стала вирусной и напомнила людям, что Трамп использовал одно и то же слово – "мусор" или "отбросы" – для описания беженцев. Он также назвал мексиканцев "наркоторговцами, преступниками и насильниками". Досталось, как вы знаете, и гаитянам, и африканским странам.
Но скандал не принёс много счастья демократам. Свою руку к этому приложил выбывший из гонки Джо Байден, заявивший, что "единственный плавающий мусор", который он видит, – это сторонники Трампа.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер открестилась от этих слов, утверждая, что глава государства не называл избирателей Трампа "отбросами", а лишь указывал на "риторику ненависти" в противоположном лагере.
Однако трамписты приняли фразу Байдена на свой счёт и начали сравнивать её с противоречивым ремарками Хиллари Клинтон, сделанным в 2016 году, когда она заявила, что половина сторонников Трампа – "сборище убогих".
Трамп забил последний гвоздь, появившись перед журналистами в Висконсине в кабине мусоровоза в оранжево-жёлтом светоотражающем жилете. "Это в честь Камалы и Джо Байдена", – сказал он.
Мы тоже.
Основной день голосования на президентских выборах в США состоятся во вторник, 5 ноября. В этот день американцы также будут голосовать за сенаторов и членов Палаты представителей.
Более 63 миллионов избирателей уже проголосовали досрочно.