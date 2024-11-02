В последние дни незаурядной избирательной кампании пришло время оглянуться на самые яркие, абсурдные и шокирующие моменты, которые заставят вас съёжиться от неловкости.

Нельзя отрицать, избирательная кампания в США в 2024 году была самой драматичной и экстравагантной в современной истории: от схода с дистанции Байдена до дипфейков, обвинений в поедании кошек и собак и прочих выпадов, подорвавших наше коллективное здравомыслие.

Сложно резюмировать все дикости, которыми пестрили заголовки СМИ. Тем не менее, в обзоре Euronews мы попытались рассказать о некоторых моментах, которые повлияли на настроения в обществе и которые заставили нас задуматься о том, сможем ли мы когда-нибудь вернуться к более простым и счастливым временам, когда предвыборная агитация не вводила обывателя в ступор.

Оплошности Байдена

Лидеры G7 приняли Совместную декларацию о поддержке восстановления и реконструкции Украины, сентябрь 2024 года. Leon Neal/Getty Images via AP

К тому времени, когда Джо Байден выбыл из предвыборной гонки, кандидат на собственное переизбрание уже накопил множество имиджевых неудач.

Так, премьер-министру Италии Джорджии Мелони пришлось "возвращать в кадр" американского коллегу во время группового фото, после того, как он отвлёкся на приземлившегося рядом с ним парашютиста. Главу Белого дома также засняли дремлющим во время саммита "Большой семёрки".

Но самым масштабным в плане провалов стал июльский саммит НАТО, на котором Байден совершил две досадные оговорки, перепутав Зеленского с Путиным, а Камалу Харрис – с Трампом.

Снятие с выборов

Джо Байден был вынужден передать эстафету своему вице-президенту. Susan Walsh/AP

Многие ждали (и надеялись), что этот момент настанет. После катастрофических дебатов 81-летнего демократа с его более энергичным соперником-республиканцем, многие либералы, скажем прямо, считали дни.

В итоге вместо Байдена Демократическая партия выдвинула 59-летнюю Камалу Харрис (теперь ей 60), а команде Трампа пришлось пересмотреть свою стратегию, в которой видное место занимали спекуляции по поводу когнитивных способностей стареющего главы государства.

Не против всех, но "буквально хоть за кого-то другого"

Жителя Техаса Дастера Эйби не устраивал ни Байден, ни Трамп. X

В начале этого года, ещё до ухода Байдена, житель Техаса официально сменил имя на "Буквально кто-нибудь другого" (Literally Anybody Else) и объявил, что баллотируется на пост президента США.

Это может показаться глупым, но человек, ранее известный как Дастин Эйби, – ветеран армии США и учитель математики в средней школе. Он пояснил свой демарш тем, что его не устраивает, что в новом избирательном цикле Америка снова должна выбирать между Байденом и Трампом.

"Триста миллионов человек могут добиться большего. Для таких людей, как я, которым надоел постоянный делёж власти между двумя партиями, который просто не приносит пользы обычному человеку, действительно должен быть какой-то выход", – сказал он.

Сейчас это звучит не так уж глупо, не так ли?

Кандидат с повязкой на ухе

На Дональда Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. AP Photo/Evan Vucci

В покушении на кого-либо нет ничего смешного. После того как Трампа попытались убить 13 июля, многие утверждали, что всё кончено и что высший пост гарантированно достанется ему. Однако это было до снятия Байдена.

На национальный съезд Республиканской партии миллиардер прибыл с марлевой повязкой на ухе после того, как его, по сообщениям, задела пуля.

В довольно нелепых сценах, в которых в очередной раз демонстрировалась культовая преданность членов движения MAGA (от Make America Great Again) своему чуть не павшему лидеру, сторонники Трампа тоже обмотали себя бинтами.

Трамп и Ганнибал

Какая кампания, такие и культурные "референсы". AP Photo - Orion Pictures

В ходе избирательной кампании Трамп породил много откровенно странных высказываний. В частности, недавно он высказался о том, насколько мужественны игроки в гольф. Однако особенно странно то, как он неоднократно упоминал в своих выступлениях одного из величайших злодеев кинематографа – Ганнибала Лектера.

Трамп назвал вымышленного антигероя романа и фильма "Молчание ягнят" реальным человеком ("покойный великий Ганнибал Лектер"; "он прекрасный человек"), и это было расценено как постыдная тактика запугивания, приравнивающая реальные проблемы к вымышленному злу.

Однако культурные ноу-хау Трампа стали тревожным сигналом. Ему нужно напомнить, что Лектер вряд ли был "чудесным человеком", что он он вообще, как известно, не существовал и что "психиатрическое убежище" – это не то же самое, что убежище политическое. Его способ демонизировать мигрантов с помощью запутанных отсылок к фильму стал ещё одним доказательством того, что в половине случаев Трамп действительно не понимает, о чём говорит.

Ди Вэнс и диван

Напарник Трампа и возможный вице-президент США Джей Ди Вэнс. Matt Slocum/AP

С тех пор, как Джей Ди Вэнс был объявлен партнёром Трампа на выборах, он точно стал звездой соцсетей из-за странных мемов о белых диванах, расистских шуточек, любви к газировке Mountain Dew, неумению вести себя по-человечески в забегаловке, где делают пончики. Этот список можно продолжить.

Один слух, ставший мемом, заключался в том, что Вэнс занимался сексом с… предметом мебели. Пользователь X опубликовал шутку о том, что в своём мемуарном бестселлере "Элегия Хиллбилли" Вэнс якобы признаётся в неплатонической любви к диванам.

На самом деле в книге не было никаких упоминаний об этом.

Информагентство The Associated Press почему-то решило разоблачить очевидный фейк, опубликовав статью "Нет, Джей Ди Вэнс не занимался сексом с диваном". Публикация была удалена, но эта история уже стала вирусной, а мемы разошлись по Интернету. Напарник Харрис Тим Уолз даже упомянул об этом в своём первом выступлении в качестве кандидата в вице-президенты, попросив Вэнса "встать с дивана".

Привет от бездетных кошатниц

Поп-икона не скрывает своих политических предпочтений. Instagram

И снова отличился Джей Ди Вэнс. По сети разошлось старое видео, в котором он рассказывает тогда ещё звезде Fox News Такеру Карлсону, что Демократической партией управляют "бездетные кошатницы, которые несчастны в своей жизни" и "ничего не знают" об Америке.

Этот ролик вызвал гнев почти всех, включая женщин из Республиканской партии. Мемотворчество подпитывала документально подтверждённая одержимость Вэнса показателями рождаемости и его неоднозначная позиция в отношении абортов.

Неспособность Вэнса выйти достойно из сложившейся ситуации привела к раскрутке проекта "Кошатницы за Харрис" (Cat Ladies For Harris), который вызвал бурную поддержку со стороны многих знаменитостей, в том числе Тейлор Свифт, которая подписала свой пост в Инстаграме в поддержку действующего вице-президента так: "Бездетная кошатница".

Тейлор Свифт vs ИИ

Кого сейчас удивишь предвыборными дипфейками? X - AP Photo/Carolyn Kaster - Canva

В августе Дональд Трамп опубликовал снимки, сгенерированные искусственным интеллектом, на которых ложно указывалось, что Тейлор Свифт поддерживает его на предстоящих выборах.

Подобные дипфейки только подтолкнули суперзвезду к публичному призыву голосовать за соперницу миллиардера, добавив, что "самый простой способ борьбы с дезинформацией – это правда".

"Я ненавижу Тейлор Свифт", – элегантно отметил Трамп.

Камала – brat

Модный цвет для начала кампании. X

"Brat – это человек, который всегда получает то, что хочет, и все обстоятельства складываются в его пользу", – такое определение слова года даёт небезызвестный словарь Urban Dictionary.

Популяризировала этот синоним "наглости", "уверенности" с оттенком "отвязности" британская поп-певица Charli XCX, назвавшая так альбом, который занял высокие позиции в американских чартах.

После того как Харрис объявила о своей кандидатуре на пост президента, Charli XCX внесла свою лепту в кампанию твитом:

Вскоре после, чтобы привлечь ещё больше молодых сторонников, команда Харрис стала использовать ярко-зелёный цвет обложки Charli XCX и само слово brat в социальных сетях.

Поколение Z сошло с ума и тащит за собой взрослых.

Alexa за Камалу

Митинг Камалы Харрис. AP Photo

В сети появилось видео, на котором голосовой помощник Alexa назвал Камалу Харрис лучшим кандидатом в президенты по сравнению с Трампом.

Так, Alexa отказалась отвечать на вопрос, почему следует голосовать за Трампа: "Я не могу давать ответы, рекламирующие определённую политическую партию или конкретного кандидата".

Однако на вопрос о том, стоит ли голосовать за Харрис, Алекса дала подробный список аргументов в поддержку кандидата от демократов, отметив, в частности, что Харрис – "сильный кандидат с подтверждённым послужным списком".

Корпорация Amazon настаивала на том, что голосовой помощник не имеет политических взглядов и что ответы были "ошибкой, которую быстро исправили".

"Они поедают собак"

Легендарная фраза была произнесена во время дебатов 10 сентября. Alex Brandon/AP

"В Спрингфилде едят собак, едят кошек, едят домашних животных", – во время дебатов между Трампом и Харрис кандидат от республиканцев смаковал ложными утверждениями об иммигрантах-гаитянах, что вызвало непрекращающийся поток мемов.

Фейк, который кто только не осмеял, обязан своим появлением вирусному видео, на котором житель Спрингфилда (штат Огайо) утверждает в городском совете, что иммигранты убивали уток из местного парка ради пропитания. Это необоснованное обвинение распространилось по аккаунтам консерваторов и было озвучено со сцены их лидером.

Будущая карьера диджея?

Дональд Трамп и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм выполняют движения под песню Y.M.C.A. Matt Rourke/AP

Всего за несколько недель до выборов Трамп решил устроить вечеринку для слушателей вместо того, чтобы отвечать на политические вопросы. Запредельно странное шоу в Пенсильвании, во время которого кандидат в президенты в течение 40 минут пританцовывал, наслаждаясь своим плейлистом.

Толпа его сторонников оказалась взята в заложники Spotify. А со сцены звучали в том числе и песни исполнителей, запретивших Трампу использовать свою музыку.

Может быть, Трамп посчитал, что раз Пенсильвания – "СВИНГ-стейт" (колеблющийся штат), то митинг должен проходить под джаз?

Закон Годвина

Джон Келли и Дональд Трамп, 2017 год. Evan Vucci/AP

Генерал Джон Келли, занимавший пост главы аппарата Трампа, заявил в интервью New York Times, что Трамп соответствует "общему определению фашиста" и что кандидат от Республиканской партии "восхищается" Адольфом Гитлером.

"Он неоднократно говорил: "Знаете, Гитлер сделал и кое-что хорошее", – выдал бывшего начальника Келли.

В отдельном интервью изданию Atlantic Келли рассказал, как Трамп сетовал на то, что у него нет генералов, преданных ему так, как, по его мнению, военачальники были преданы Гитлеру.

Миллиардер в своей манере ответил Келли на своей социальной платформе Truth Social, назвав его "дегенератом" и "отбросом". Трамп также по ошибке обвинил Харрис в том, что и она сравнивает его с нацистским диктатором, хотя эти слова прозвучали из уст Келли.

В любой обычный год простое упоминание Гитлера снизило бы шансы любого кандидата. Однако в наши дни нормальность – всё ещё несбыточная мечта.

Работник месяца

Комментарии излишни. AP Photo

Дональд Трамп надел фартук в ресторане McDonald's в Пенсильвании, чтобы все поняли: он близок к избирателям из рабочего класса. Почему бы и нет? Но и это было сделано не без задней мысли. Трамп решил "доказать", что Камала Харрис никогда не работала в культовом фастфуде, хотя та уверяла, что 40 лет назад тоже подавала картошку-фри.

Харрис упоминала об этом в ходе своей кампании в качестве, утверждая, что больше разделяет опасения работающих американцев, чем её конкурент-миллиардер.

Естественно, Трамп смотрелся в окне выдачи заказов немного странно, но эта затея была творчески обыграна командой кандидата. В одном из предвыборных мейлов говорилось, что за пожертвование в размере 100 долларов сторонникам Трампа полагается футболка с изображением их кумира в фартуке и слоганом "MagaDonald's".

Мы ничего не выдумываем.

Что касается McDonald's, компания опубликовала заявление, в котором говорится: "Как мы уже видели, наш бренд стал предметом обсуждения в этом избирательном цикле. Хотя мы и не стремились к этому, это свидетельствует о том, какой отлик McDonald's находит у американцев. McDonald's не поддерживает кандидатов на выборные должности, и этот принцип сохраняется и на выборах президента. Мы не красные или синие. Арки на нашем логотипе – золотые".

"Мусорный" скандал: генезис

Новая звезда расистского юмора. Evan Vucci/AP

На разогреве перед недавнем митингом Трампа в нью-йоркском "Мэдисон-сквер-гардене" особенно отличился самопровозглашённый "правый комик" Тони Хинчклифф.

"Не знаю, знаете ли вы об этом, но сейчас посреди океана есть плавающий остров мусора. Остров, кажется, называется Пуэрто-Рико", – заявил он со сцены, снабдив свою "шутку" непристойными и расистскими комментариями в адрес латиноамериканцев, евреев и афроамериканцев. Эти слова вызвали осуждение со стороны демократов и пуэрториканских знаменитостей. "Вот что они на самом деле о нас думают", – написал Рики Мартин.

Поразительным поворотом стало то, что штаб Трампа пошёл на редкий шаг, дистанцировавшись от Хинчклиффа. "Эта шутка не отражает взгляды президента Трампа", – говорится в заявлении старшего советника Даниэль Альварес.

Однако эта "шутка" стала вирусной и напомнила людям, что Трамп использовал одно и то же слово – "мусор" или "отбросы" – для описания беженцев. Он также назвал мексиканцев "наркоторговцами, преступниками и насильниками". Досталось, как вы знаете, и гаитянам, и африканским странам.

Но скандал не принёс много счастья демократам. Свою руку к этому приложил выбывший из гонки Джо Байден, заявивший, что "единственный плавающий мусор", который он видит, – это сторонники Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер открестилась от этих слов, утверждая, что глава государства не называл избирателей Трампа "отбросами", а лишь указывал на "риторику ненависти" в противоположном лагере.

Однако трамписты приняли фразу Байдена на свой счёт и начали сравнивать её с противоречивым ремарками Хиллари Клинтон, сделанным в 2016 году, когда она заявила, что половина сторонников Трампа – "сборище убогих".

Трамп забил последний гвоздь, появившись перед журналистами в Висконсине в кабине мусоровоза в оранжево-жёлтом светоотражающем жилете. "Это в честь Камалы и Джо Байдена", – сказал он.

Трамп забрался в кабину мусоровоза. Julia Demaree Nikhinson/AP Уже устали?

Мы тоже.

Основной день голосования на президентских выборах в США состоятся во вторник, 5 ноября. В этот день американцы также будут голосовать за сенаторов и членов Палаты представителей.

Более 63 миллионов избирателей уже проголосовали досрочно.