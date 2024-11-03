Назрело время разработать единую тарифную сетку для урегулирования вопроса справедливой выплаты госслужащим заработных плат, считает председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По его словам, люди должны иметь возможность выбора: “Ты либо идешь работать на государство и видишь свои социальные гарантии, уровень зарплаты, либо идешь работать в бизнес и платишь налоги, чтобы помогать обществу содержать государственный аппарат”.
Стефанчук подчеркнул, что нельзя, чтобы в государстве кто-то получал несколько тысяч гривень, а кто-то — несколько миллионов. Такая несправедливость “очень отрицательно воспринимается в обществе”, особенно в военное время.
Спикер парламента рассказал, что в четверг этот вопрос поднимался на заседании согласительного совета руководителей фракций и комитетов.