Назрело время разработать единую тарифную сетку для урегулирования вопроса справедливой выплаты госслужащим заработных плат, считает председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

“Думаю, что парламент сделает все необходимое, чтобы наконец появилась единая тарифная сетка для каждого работающего на государство… Должен быть единый критерий и установленный коэффициент к этому критерию… Единая тарифная сетка должна быть четкой и понятной”, — заявил Стефанчук на брифинге в четверг.

По его словам, люди должны иметь возможность выбора: “Ты либо идешь работать на государство и видишь свои социальные гарантии, уровень зарплаты, либо идешь работать в бизнес и платишь налоги, чтобы помогать обществу содержать государственный аппарат”.

Стефанчук подчеркнул, что нельзя, чтобы в государстве кто-то получал несколько тысяч гривень, а кто-то — несколько миллионов. Такая несправедливость “очень отрицательно воспринимается в обществе”, особенно в военное время.

Спикер парламента рассказал, что в четверг этот вопрос поднимался на заседании согласительного совета руководителей фракций и комитетов.

“Думаю, мы буквально в ближайшее время придем к этому справедливому подходу унормирования вопросов выплат для каждого, работающего на государство”, — подытожил Стефанчук.

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