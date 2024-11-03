Федеральное контрольно-ревизионное управление Германии (BRH) опубликовало отчет, в котором утверждается, что правительственная программа по упрощенному трудоустройству украинцев Job-Turbo не дала результатов.

Об этом пишет издание Bild, передает LIGA.net.

Программа рассчитывала охватить не менее 400 000 украинцев в Германии, которым после интеграционных курсов должны были предоставить предложение о трудоустройстве.

Аудит BRH показал, что в 2023 году только 20% тех, кто прошел интеграционные курсы, получили предложение о трудоустройстве от центров занятости, и ни один украинец так и не получил работу. В 2024 году предложение получили 40% после окончания курсов, из них трудоустроилось менее 1%.

По данным BRH, около 720 000 украинцев в Германии, в том числе 500 000 трудоспособных, получают социальную помощь. Согласно отчету, ежемесячные расходы на помощь украинцам составляют около 539 млн евро. Для сравнения: в ноябре 2022 года, за девять месяцев после начала войны в Украине, Германия ежемесячно платила украинским беженцам 445 млн евро помощи.

В отчете BRH указывает на основные проблемы с программой трудоустройства.

Первая - длительное время ожидания интеграционных курсов: украинцам часто приходится ждать курсов несколько месяцев из-за того, что центры занятости ищут курсы только в непосредственной близости к месту их проживания.

Другая проблема заключается в том, что слишком много украинцев преждевременно бросают интеграционные курсы и сообщают о "проблемах со здоровьем", которые документально не фиксируются. Это позволяет украинцам прекратить поиски работы и в дальнейшем получать социальные выплаты.

Также отмечается низкий уровень контактов между центрами занятости и украинцами, которые прошли интеграционные курсы. Предполагалось, что центры будут предлагать новые вакансии каждые шесть недель тем, кто закончил курсы. Но аудит BRH показал, что в 2023 году консультации проходили в среднем раз в шесть месяцев, а в 2024 году - раз в 115 дней.

Напомним:

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в Германии по меньшей мере 300 000 украинцев не работают и не делают попыток трудоустроиться. По его мнению, когда Германия прекратит социальную поддержку украинцев, они вынуждены будут вернуться.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом предложил социальную помощь для украинцев в ФРГ передавать непосредственно Украине.