Миллиардер Искандер Махмудов, входящий в топ-30 богатейших людей России с состоянием $8,3 млрд, по оценке Forbes, решил по-крупному заняться агробизнесом.

Iskandar Qahramon o'g'li Mahmudov; род. 5 декабря 1963, Бухара, Узбекская ССР, СССР) — российский олигарх, предприниматель, узбекского происхождения, родом из Узбекистана. Основатель и президент Уральской горно-металлургической компании. Состояние получил в 1990-е благодаря рейдерским захватам.

Как сообщает “Коммерсант”, связанное с Махмудовым АО “Агрохолдинг Просторы” 30 октября приобрело “ООО Инвестком” — владельца 11 сельхозкомпаний, среди которых производители риса, других круп и мраморной говядины.

После серии крупных сделок холдинг Махмудова взял под контроль 400—450 га пахотных земель, оценивает управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. С таким земельным банком, по расчетам эксперта, “Просторы” вошел в топ-10 крупнейших землевладельцев в стране.

Выходец из Узбекистана, 61-летний Махмудов сколотил капитал в 1990-е, в ходе кровавых войн за металлургические заводы Урала и Сибири, сделавших миллиардерами Олега Дерипаску и Владимира Лисина.

Forbes называл Махмудова “одним из самых отчаянных рейдеров” того периода, которому впоследствии удалось стать партнером друзей Владимира Путина — Владимира Якунина и Геннадия Тимченко.

Из хаоса 1990х Махмудов вышел владельцем УГМК — крупнейшего в России производителя меди. После начала войны компания заявила, что Махмудов больше не является ее акционером, а своим бенефициаром назвала Данияра Камилова, сына бывшего министра иностранных дел Узбекистана.





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