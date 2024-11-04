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Сьогодні, 14:00

Україна може пройти зиму без планових відключень світла

Категорія: Новини / Події

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Украинцы могут пройти зиму без плановых отключений света, если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов. Об этом в комментарии Telegraf рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

На вопрос, когда ждать возвращения графиков света, он ответил, что к ним энергетики могут и не вернутся.

“Я не могу сказать (когда ждать возвращения графиков — ЭП), потому что, если ситуация будет такая, как сейчас, то, в принципе, мы к графикам и не вернемся”, — отметил Сахарук.

Это касается и зимы: если удастся защитить энергообъекты, то холодные месяцы смогут пройти со светом. 

“Можем так пройти. Если мы сможем эффективно защитить, с точки зрения противовоздушной обороны, наши объекты, такие как генерация, передача. Это, конечно, такая очень важная компонента для того, чтобы пройти зиму без отключений”, — рассказал исполнительный директор ДТЭК.

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