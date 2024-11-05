Вчера в Одессе состоялся незабываемый творческий вечер Заслуженного работника культуры Украины, члена Союза кинематографистов Украины, Главного редактора Одесской киностудии в 1970-1980-х годах Галины Яковлевны Лазаревой. В ходе встречи Галина Яковлевна поделилась воспоминаниями о своем непростом, но невероятно интересном жизненном пути, рассказала о том времени и людях, которые его окружали. Директор ЧАО «Одесская киностудия» Андрей Осипов, любезно предоставивший зал для проведения мероприятия, поздравил Галину Яковлевну с аншлагом и выразил уверенность, что аншлаг непременно будет сопровождаться успехом. Галина Яковлевна начала свой рассказ с воспоминаний о трудном послевоенном детстве. Она рассказала о том, как в годы своего детства и юности она росла в условиях, когда страна переживала тяжелые последствия войны. Несмотря на все трудности, Лазарева с детства проявляла организаторские способности и любовь к культуре. Уже в юности она начала работать на Харьковском тракторном заводе, где со временем ставила многотысячные культурно-массовые мероприятия силами художественной самодеятельности рабочих промышленного гиганта. Эти достижения в сфере культуры и организаторской работы стали основой для её дальнейшей карьеры. Привлекательность истории Галины Лазаревой заключается в том, что её путь в кино был не случайным, а закономерным продолжением её большого творческого опыта. Став главным редактором Одесской киностудии, она пережила не только периоды расцвета, но и сложные времена, когда отечественное кино переживало различные трансформации и политические изменения. Галина Яковлевна делилась воспоминаниями о том, как работала с талантливыми кинематографистами, и о том, как важно было находить баланс между искусством и потребностями кинопроизводства и государственной идеологии. Одним из ярких моментов вечера был рассказ о сотрудничестве с выдающимся кинорежиссером Кирой Муратовой, чье 90-летие отмечается в этом году. Галина Яковлевна с теплотой и уважением говорила о своей совместной работе с Муратовой, о том, как Кира Георгиевна умела выводить кино на новый уровень и заставлять зрителя задумываться о самых важных вопросах жизни. Это сотрудничество, как отметила Галина Лазарева, стало настоящим творческим открытием и большим личным достижением. Актив Одесской региональной организации Национального Союза журналистов Украины во главе с Юрием Работиным пришли поблагодарить Галину Яковлевну за вклад в развитие нашей культуры, ведь многие годы уже после ухода из Одесской киностудии Галина Лазарева возглавляла систему библиотек для детей.

«Мы в начале 90-х были вместе депутатами, и я знаю не понаслышке, что именно благодаря титаническим усилиям Галины Яковлевны система библиотек для детей была сохранена для города. Практически все ненасытные рейдеры 90-х уже лежат на кладбищах, а наши дети имеют возможность ходить в те же самые библиотеки, что их бабушки и дедушки», - подчеркнул Юрий Работин.

Творческий вечер сопровождался уникальными фото и видеоматериалами, которые позволили присутствующим на встрече погрузиться в атмосферу ушедшей великой эпохи и увидеть знакомых экранных персонажей в их реальной жизни. Почти два часа встречи пролетели незаметно, публика находилась под гипнотическим воздействием оживших воспоминаний интересной эпохи, ставшей основой для кинематографической Украины. Галина Лазарева, делая акцент на людях и событиях, которые формировали её путь, продемонстрировала, как важен труд и творчество для развития культуры, а также поделилась философией жизни и работы, основанной на любви к людям и уважении к искусству. Такой вечер стал настоящим подарком для всех поклонников украинского кино и культуры, а также для тех, кто стремится понять, как прошлое влияет на будущее.