Северная Корея уже проводила испытательные пуски ракет большой дальности, таких как «Хвасон-18» (фото 13 июля 2023 года)

Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая находилась в полете рекордные 86 минут, прежде чем упасть в территориальные воды КНДР к востоку от полуострова, сообщили Южная Корея и Япония. Новый успешный пуск ракеты беспокоит США и Южную Корею, особенно в контексте усиления военного сотрудничества КНДР и России.

Пуск, который зафиксировал объединенный комитет начальников штабов Республики Корея, произошел примерно в 7:10 утра по местному времени из района северокорейской столицы, Пхеньяна.

Ракета была запущена почти вертикально и достигла высоты 7 тыс. км (4350 миль), сообщило позднее министерство обороны Японии.

Запуск, произведенный в четверг, нарушает ограничения ООН и происходит на фоне ухудшения отношений между Северной и Южной Кореей и все более агрессивных заявлений Пхеньяна в адрес Сеула.

В день проведения испытаний северокорейские СМИ распространили заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором говорилось, что запуск ракеты демонстрирует «нашу волю ответить нашим врагам».

«Я подтверждаю, что [Северная Корея] никогда не изменит своей линии на наращивание ядерных сил», — заявил Ким Чен Ын.

Накануне Сеул предупредил, что КНДР готовится запустить межконтинентальную ракету в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

США назвали запуск в четверг «вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН».

«Это лишь демонстрирует, что [Северная Корея] продолжает уделять приоритетное внимание своим незаконным программам создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а не благополучию своего народа», — говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности США Шона Сэветта.

Соседняя Япония также заявила, что отслеживала запуск в четверг.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил на специально созванной пресс-конференции, что при пуске по обычной траектории северокорейская ракета, аналогичная испытанной в четверг, способна преодолеть расстояние в 15 тыс. км.

Это значит, что теоретически ракета может достичь практически любой точки на территории США: расстояние от Пхеньяна до Лос-Анджелеса по прямой — 9 545 км, до Нью-Йорка 10 916 км, до Вашингтона 11 035 км. Японское правительство еще в 2022 году выражало беспокойство тем, что потенциально северокорейские баллистические ракеты могут достичь, в частности, США.

Южнокорейские и американские власти после запуска договорились «принять решительные и разнообразные ответные меры», говорится в заявлении южнокорейских военных.

«Наши военные поддерживают полную боеготовность, мы постоянно делимся информацией о северокорейских запусках баллистических ракет с властями США и Японии», — говорится в сообщении.

Сеул также анонсировал новые санкции против Пхеньяна.

Необычная траектория и тревожная дальность

C 2022 года КНДР проводит испытания межконтинентальных баллистических ракет схожим образом: ракеты летят почти вертикально, достигая большой высоты при сравнительно небольшой дальности полета.

В апреле 2023 года Пхеньян произвел тестовый запуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-18» (Hwasong-18) — первой в истории страны ракеты с двигателем на твердом топливе. Ракета достигла высоты 3 тыс. км, дальность полета составила около 1000 км.

12 июля 2023 года другая ракета «Хвасон-18» достигла уже высоты 6648 км, время полета составило 74 минуты – до сегодняшнего для это было рекордом. Запуск был произведен в то время, когда мировые лидеры собрались на саммит НАТО в Вильнюсе. В Сеуле тогда расценили пуск ракеты «как серьезный провокационный акт, который наносит ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове и международному сообществу». Белый дом заявил, что Пхеньян «безосновательно усиливает напряженность» в регионе.

18 декабря КНДР повторила испытания: межконтинентальная ракета, летевшая по такой же вертикальной траектории, достигла высоты 6518 км, время полета — 73 минуты.

Эксперты по Северной Корее полагают, что цель таких запусков — проверка увеличения полезной нагрузки ракет. Пхеньян разрабатывает ракеты, которые могли бы поразить материковую часть США, неся боеголовку большего веса или несколько боеголовок, говорит Ким Донг Юп, доцент Университета северокорейских исследований.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном состоялся вскоре после того, как Южная Корея и США обвинили Северную Корею в отправке войск в Россию для поддержки Владимира Путина в войне против Украины (ни Москва, ни Пхеньян не подтверждали, но и не опровергали эти заявления).

По оценкам Пентагона, около 10 тыс. северокорейских солдат были направлены для обучения на восток России.

Ранее на этой неделе США заявили, что «небольшое число» северокорейских солдат было отправлено в Курск, частично захваченный ВСУ, и еще несколько тысяч военных из КНДР находятся в пути.

Предполагаемое присутствие северокорейских военных в России усилило растущую обеспокоенность Запада усилением сотрудничества, прежде всего в военной сфере, между Москвой и Пхеньяном. С 2024 года страны связывает новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в том числе военной помощи. Он был подписан Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном по время визита российского президента в Пхеньян в июне этого года, Государственная дума ратифицировала его 24 октября.

Зачем КНДР это нужно?

Северокорейская ракета поставила новый рекорд высоты полета. В чем смысл таких испытаний, объясняет военный обозреватель Илья Абишев

Эксплуатация боевых ракет на таких огромных высотах — минобороны Японии заявляет о 7 тыс. км — не имеет особого смысла. Но это говорит об увеличении их дальности.

Современные межконтинентальные баллистические ракеты (дальностью свыше 5,5 тыс. км) имеют рабочую высоту полёта 100-120 км. Они могут подняться и выше, но считается, что этого достаточно — атмосфера в ста километрах от земной поверхности достаточно разрежённая, чтобы обеспечить высокую скорость полёта, а большинство систем противоракетной обороны не способны сбить объект, летящий на такой высоте.

Да и у тех, что теоретически способны — например, американская система THAAD или перспективный российский ЗРК С-500 — возможности проверить соответствие заявленным характеристикам, по счастью, не было.

Для выхода на высоты в тысячи километров, в экзосферу, на порядки выше, чем летает большинство космических аппаратов, ракете приходится тратить энергию на преодоление силы гравитации. Это сильно снижает дальность — в случае с последним северокорейским испытанием ракета проделала «свечку», упав в тысяче километров от места запуска, но набрав в семь раз большую высоту.

Зачем же северокорейские конструкторы и ракетчики осваивают всё новые и новые высоты?

Дело в географии. Соседи КНДР — Китай, Россия, Япония и Южная Корея — окружают её со всех сторон. Если запустить баллистическую ракету из Северной Кореи на максимальную дальность, она неизбежно окажется над территорией или акваторией одной из этих стран — а это уже ситуация на грани войны.

Северная Корея не может просто отправить ракету на несколько тысяч километров, как Россия из Плесецка на полигон на Камчатке. Но испытывать ракетное вооружение Пхеньяну надо, потому северокорейцы и стреляют в космос.

Очевидно, что чем выше удаётся подняться ракете, тем она мощнее и сможет преодолеть большее расстояние, двигаясь не по крутой, а по стандартной суборбитальной траектории.

С каждым новым испытанием северокорейские ракеты поднимаются всё выше и выше. Ещё в мае 2017 года Тихоокеанское командование вооружённых сил США, комментируя запуск одной из северокорейских ракет на высоту около 2 тыс. км, утверждало, что такой тип МБР не сможет достигнуть основной территории США (это примерно 8,5 тыс. км от Пхеньяна).

Но уже по нынешним оценкам японских военных, которые отслеживали запуск межконтинентальной баллистической ракеты в ночь на 31 октября 2024 года, такая ракета может преодолеть расстояние в 14 тыс. км. А это значит, что она может поразить любую цель на континентальной территории США.

К тому же неудачные запуски у северокорейцев становятся всё реже.

Источник ВВС