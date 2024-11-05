Кто получит контроль над Палатой представителей США? Следите за событиями в ночь выборов вместе с Euronews, чтобы узнать, как проходит голосование.

В то время как большая часть внимания на выборах во вторник прикована к президентской гонке между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, избиратели также присматриваются к тому, кто будет представлять их в Конгрессе.

Исход этих гонок определит расстановку сил в Конгрессе, повлияет на законодательную повестку дня, включая такие важные вопросы, как здравоохранение, экономическая политика, борьба с изменением климата и иммиграционная реформа.

В настоящее время демократы имеют незначительное большинство в Сенате, в то время как республиканцы имеют небольшой перевес в Палате представителей. Все 435 мест в Палате представителей и 34 места в Сенате выставлены на голосование.

Кто возьмет под контроль Палату представителей США? В ночь выборов Euronews будет вести прямую текстовую трансляцию, помогая вам следить за ходом выборов по мере поступления результатов.

Большинство кампаний по выборам в Палату представителей проходят за пределами президентских штатов, в том числе в Нью-Йорке и Калифорнии.

Если контроль над двумя палатами и перейдет к другой партии, что вполне возможно, это станет исключением из правил.

Согласно данным, если демократы возьмут Палату представителей, а республиканцы - Сенат, это будет первый случай, когда обе палаты Конгресса перейдут к противоположным политическим партиям.

Источник: Результаты выборов предоставлены Ассошиэйтед Пресс.