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Сьогодні, 16:00

Міжнародні партнери передали Одесі першу із 4 газопоршневих установок

Категорія: Новини / Події

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Первая из четырех газопоршневых станций, которые планируется установить в Одессе при финансовой помощи правительств Японии, Норвегии и Швеции при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине, передана городу, сообщило Министерство энергетики.

Согласно его сообщению, установка всех четырех станций может обеспечить 45% потребностей энергоснабжения критической инфраструктуры Одессы.

Как отметил постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье, расположение этих когенерационных блоков непосредственно там, где необходима энергия, позволяет снизить потребление топлива до 40% для каждого блока.

“Эта инициатива является важным шагом по децентрализации и укреплению энергетической инфраструктуры Одессы. Благодаря Программе восстановления зеленой энергетики, ПРООН будет продолжать работать с партнерами для восстановления и улучшения основных услуг в Одессе, усиливая устойчивость и способствуя устойчивым энергетическим решениям”, — подчеркнул Силье, слова которого приведены в релизе.

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