Товарооборот Украины составляет 92 млрд долларов за 10 месяцев 2024 года, увеличившись за октябрь на 10,1 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В октябре Украине удалось экспортировать товаров на 3,8 млрд долл, и это самый высокий месячный показатель с начала 2024 года.

Всего в Украину импортировали товаров на 57,4 млрд долл за январь-октябрь, экспортировали — на 34,6 млрд долл.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — 11,6 млрд долл, Польша — 5,6 млрд долл и Германия — 4,4 млрд долл.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на 4 млрд долл, Германию — на 2,4 млрд долл, Испанию — на 2,4 млрд долл.

В общих объемах завезенных в январе-октябре 2024 года товаров 65% составили:

машины, оборудование и транспорт — 20,3 млрд долл.

продукция химической промышленности — 9,3 млрд долл

топливно-энергетические — 8,7 млрд долл.

Сообщается, что при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 340,4 млрд.

В тройку товаров, наиболее экспортируемых из Украины, вошли:

продовольственные товары — 20,3 млрд долл

металлы и изделия из них — 3,8 млрд долл

машины, оборудование и транспорт — 2,9 млрд долл.

В сообщении добавляют, что во время таможенного оформления экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 251,7 млн за 10 месяцев 2024 года.