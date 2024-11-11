Интервью с ‪@OLEG_STARIKOV‬00:00 Начало! План Трампа на Украину 💼 01:15 Способы остановить войну 🚫 04:08 Влияние Трампа и Маска на переговоры 🌐 05:54 НАТО на стороне Украины? 🤔 07:41 Три направления конфликта 🔥 11:50 Нейтральный статус для Украины? 🇺🇦 13:20 Республиканцы и новый порядок 🇺🇸 14:00 Стратегическое значение Курской области ⚔️ 15:00 Обмен территориями – миф или реальность? 🏴 16:26 Дисциплина и армия на фронте 🪖 18:18 Савченко и проблемы фронта 👤 20:51 Кризис военной подготовки 📉 25:12 Генералы и условия службы 🏥 27:23 Трудности фронтовой службы 💪 28:21 Проблемы медицины на войне 🩺 29:19 Две армии в составе ВСУ ⚔️ 31:59 Кризис на фронте и ошибки 📉 34:20 Политики и военные промахи 🗳️ 39:35 Мобилизация и дефицит ресурсов 🚧 42:25 Политическое влияние Путина и Трампа 🎩 42:52 Зеленский требует переговоров 🤝 44:00 Буча и стратегия Герасимова 🔍 45:28 Знать врага в лицо 📜 47:21 В украинской армии нет стратегии 🎯 48:41 Личный пример и патриотизм ❤️ 52:16 Мобилизация и роль блогеров 🎙️ 56:55 Заключение и прощание 👋







