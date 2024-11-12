В польском городе Люблине, на базе рекрутингового центра при Генеральном консульстве Украины, первая группа добровольцев"Украинского легиона" официально заключила контракты с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на "Укринформ".

Руководитель рекрутингового центра пригласил каждого добровольца по очереди подписать контракт, с которым они ознакомились заранее.

По словам представителя центра Петра Горкуши, на сегодня заявки на вступление в "Украинский легион" подали уже более 600 человек.

"Украинский легион": что известно

Это добровольческое подразделение ВСУ создано в рамках соглашения по безопасности, которое в июле подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск в Варшаве. Одним из ключевых пунктов этого соглашения является организация подготовки украинских военных подразделений на территории Польши.

После подписания контрактов добровольцев направят на полигон вблизи Люблина для прохождения базового обучения по стандартам НАТО. Учебный курс продлится 35 дней под руководством инструкторов из стран-членов Альянса. Для тех, кто будет нуждаться в дополнительной подготовке по специализации, предусмотрена дальнейшая подготовка в других местах.

Добровольцы имеют возможность подписать контракт на три года или до завершения особого периода.

По договоренности сторон, Украина обеспечивает участников Легиона военной формой и медикаментами, тогда как Польша предоставляет инфраструктуру, технику и вооружение для обучения. Вопрос о полном оснащении подразделения польской техникой и вооружением для его дальнейшей командировки в Украину все еще находится на стадии обсуждения.

Напомним, 3 октября Минобороны сообщило о начале приема документов в Польше от граждан Украины, которые выразили желание вступить в ряды Сил обороны в "Украинский легион".

Правительство Чехии следит за формированием "Украинского легиона" в Польше и рассматривает возможность участия в этом проекте.