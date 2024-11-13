Кураховскую теплоэлектростанцию, расположенную в Курахово Донецкой области, разобрали на части для ремонта других поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что энергокомпания ДТЭК искала запчасти на выведенных из эксплуатации электростанциях по всей Европе, а также вела "челночную дипломатию" от Брюсселя и Берлина до Вашингтона.

Но для поставок необходимого оборудования понадобились бы месяцы. Поэтому для того, чтобы подготовить энергосистему к холодам, ДТЭК решила разобрать Кураховскую ТЭС на запчасти.

"Это основной источник оборудования. У нас не было выбора", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Россияне разрушили мост, по которому на электростанцию поставляли уголь. Без этого ТЭС не могла бы работать, но восстановить инфраструктуру близко к линии фронта было невозможно.

После обсуждений с руководством, были собраны работники в диспетчерской ТЭС, чтобы сообщить: станцию будут разбирать на запчасти.

Разбор Кураховской ТЭС закончили летом. Благодаря запчастям Кураховской ТЭС с весны удалось восстановить более 60% энергетической мощности, которую Украина потеряла после российских обстрелов.

Напомним:

Хозяйственный суд Донецкой области 28 октября признал банкротом ООО "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова, которое эксплуатировало три электростанции на востоке Украины.

В течение 2024 года ДТЭК инвестировал более 2,3 миллиарда гривен в ремонты теплоэлектростанций после обстрелов.

Украинцы могут пройти зиму без плановых отключений света, если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.