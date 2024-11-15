Любые новые российские удары по энергосистеме Украины могут вызвать новую волну массового перемещения населения в преддверии зимы, заявил в пятницу высокопоставленный представитель ООН.



По мере того, как Украина готовится пережить третью зиму в условиях полномасштабной войны, ее мирное население становится все более уязвимым, чем прежде, из-за продолжающихся российских ударов по ее энергетической системе и усталости доноров, пояснил координатор ООН по гуманитарным проблемам Украины Маттиас Шмале.



«Реальная проблема заключается в том, что если они (российские войска) снова нацелятся на энергетический сектор, это может стать переломным моментом... для дальнейшего перемещения масс (населения), как внутри страны, так и за ее пределами», — сказал Шмале, выступая перед журналистами в Женеве.

Любое дальнейшее перемещение приведет к дальнейшему увеличению перемещенных лиц внутри Украины (на сегодняшний день их 3,6 миллиона) и тех, кто бежал из страны после того, как Россия развязала против Украины полномасштабную войну (в настоящее время их количество превышает 6 миллионов).

По словам Шмале, в настоящее время из-за российских ударов отключено около 65% украинской энергосистемы, т.е. больше, чем было отключено в это время года в 2022 и 2023 годах.



Сегодня Украина в основном использует электроэнергию, вырабатываемую ее атомными электростанциями. На этой неделе в стране введены ограничения на электроэнергию для предприятий. Это произошло впервые с августа после массированной атаки российских ракет и беспилотников.



ООН и ее партнеры реализуют План гуманитарного реагирования в условиях зимы, направленный на удовлетворение экстренных потребностей населения, доставляя топливо и предметы первой необходимости.



Шмале упомянул и о созданных в Украине «Пунктах несокрушимости» в помощь мирным жителям.

Он выразил особую обеспокоенность по поводу условий, в которых находятся жители многоэтажных зданий, а также пожилые люди, живущие вблизи линии фронта в Харькове и Херсоне.



По словам Шмале, на данный момент гуманитарные работники охватили около половины из 1,7 миллиона человек, причем немаловажным препятствием для их работы стал недостаток финансирования.



Он напомнил, что в этом году ООН получила лишь $1,8 млрд из запрошенных $3,1 млрд на оказание гуманитарной помощи, т.е. меньше, чем в 2022 и 2023 годах.

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