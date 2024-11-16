Отключения света не вернулись, а ограничения электроэнергии для промышленности - временное явление из-за нештатных ситуаций на объектах генерации.
Об этом "Новинам.Live" сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Кроме того, по словам Галущенко, существенно упал импорт электроэнергии в Украину. "Его почти нет. Импорт сегодня составлял около 100 МВт", - добавил министр.
Он отметил, что министерство разработало механизмы для бизнеса, при котором он импортирует 80% электроэнергии, а остальные 20% - предоставляет Украина и обеспечивает отсутствие отключений. Но бизнес им не пользуется.
Напомним:
Из-за дефицита мощности в энергосистеме, на территории Украины вводят графики ограничения мощности (ГОП).
В среду, 13 ноября, в Киеве ограничат потребление электроэнергии для бизнеса.
В течение дня 13 ноября действуют ограничения электроэнергии для промышленности, но вечером их отменят.