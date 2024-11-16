Отключения света не вернулись, а ограничения электроэнергии для промышленности - временное явление из-за нештатных ситуаций на объектах генерации.

Об этом "Новинам.Live" сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Никакие отключения не вернулись. Это временное явление. К сожалению, объекты генерации, которые восстановлены, могут ломаться. Это и произошло. Все эти поломки будут устранены и ситуация нормализуется", - сообщил он.

Кроме того, по словам Галущенко, существенно упал импорт электроэнергии в Украину. "Его почти нет. Импорт сегодня составлял около 100 МВт", - добавил министр.

Он отметил, что министерство разработало механизмы для бизнеса, при котором он импортирует 80% электроэнергии, а остальные 20% - предоставляет Украина и обеспечивает отсутствие отключений. Но бизнес им не пользуется.

"Ничего драматического в системе не произошло, весь этот "хайп" и крики вокруг того, что все вернулось (отключение света - ЭП) - ложь. Призываю доверять официальным источникам", - подытожил Галущенко.

Напомним:

Из-за дефицита мощности в энергосистеме, на территории Украины вводят графики ограничения мощности (ГОП).

В среду, 13 ноября, в Киеве ограничат потребление электроэнергии для бизнеса.

В течение дня 13 ноября действуют ограничения электроэнергии для промышленности, но вечером их отменят.

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