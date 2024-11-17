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Искусственный интеллект ведет уникальные дебаты на тему бытия Бога: один ИИ защищает атеизм, другой – теизм, а судит их 14 других моделей. Эти дебаты показывают, что тема Бога может обсуждаться строго интеллектуально, без предвзятости и эмоций, с серьезными аргументами и уважением.
00:00 Пролог
01:51 Объяснение дебатов
02:17 Раунд 1. Опровергают ли страдания и зло существование Бога?
12:19 Итоги 1 раунда.
13:21 Раунд 2. Аргумент от контингентности
27:07 Итоги 2 раунда
28:34 Эпилог #ИскусственныйИнтеллект#Дебаты#Атеизм#Теизм#СуществованиеБога#НаукаИРелигия#ИнтеллектуальныйДиалог Исходное видео • Does God Exist? AI debates Atheist vs... .