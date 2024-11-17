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Сьогодні, 10:00

Штучний інтелект доводить: чи є Бог? Унікальні дебати ШІ

Категорія: Новини / Загадки, проекти, відкриття

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Искусственный интеллект ведет уникальные дебаты на тему бытия Бога: один ИИ защищает атеизм, другой – теизм, а судит их 14 других моделей. Эти дебаты показывают, что тема Бога может обсуждаться строго интеллектуально, без предвзятости и эмоций, с серьезными аргументами и уважением.

00:00 Пролог

01:51 Объяснение дебатов

02:17 Раунд 1. Опровергают ли страдания и зло существование Бога?

12:19 Итоги 1 раунда.

13:21 Раунд 2. Аргумент от контингентности

27:07 Итоги 2 раунда

28:34 Эпилог #ИскусственныйИнтеллект#Дебаты#Атеизм#Теизм#СуществованиеБога#НаукаИРелигия#ИнтеллектуальныйДиалог Исходное видео    • Does God Exist? AI debates Atheist vs...  .




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