Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (оба — Киев) уже начали кредитовать предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по льготным условиям программы “Доступные кредиты 5-7-9%”, ожидается присоединение к инициативе ПУМБа, сообщила Федерация работодателей Украины (ФРУ) в Facebook.

“К программе уже присоединились Ощадбанк и Укрэксимбанк, ведется активная работа над участием в программе ПУМБ”, — сказано в публикации ФРУ по итогам онлайн-встречи с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и банкирами.

Указывается, что в бюджете-2024 предусмотрено 263 млн грн для компенсации процентных ставок для предприятий ОПК. По оценкам присутствующих на встрече банкиров, общая сумма кредитов, которая может быть предоставлена в рамках этой программы, достигает 14-15 млрд грн.

Согласно условиям программы, заемщик может привлечь до 100 млн грн на пополнение оборотного капитала на срок до трех лет, а на инвестиционные проекты — до 500 млн грн сроком до пяти лет. Процентная ставка составляет 5%.

Сообщается, что в качестве обеспечения займов для кредитов на инвестпроекты может использоваться оборудование предприятия или заключенные контракты. Представители банков акцентировали, что портфельные гарантии могут покрыть до 80% обеспечения кредита на оборотные средства.

“Ключевым условием для участия в программе является наличие критичности предприятия, что подтверждается Министерством стратегических отраслей промышленности”, — отмечается в посте.

Как сообщалось, в начале ноября Кабинет министров Украины одобрил новую программу льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В проекте госбюджета-2025 на эту программу предусмотрено 500 млн грн.





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