Франция импортировала 5,34 млн тонн российского сжиженного газа (СПГ) за 10 месяцев 2024 года, что больше чем за любой полный год с начала поставок в 2018 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что рост связан с выполнением ранее заключенных долгосрочных контрактов по поставке с российского Ямала СПГ для Total Energies, Naturgy Energy Group SA и особенно немецкой Securing Energy for Europe (SEFE).

В частности, резко выросли поставки к терминалу Дюнкерк недалеко от границы с Бельгией.

Немецкая компания SEFE - это бывшее торговое подразделение российского Газпрома, национализированное Германией в 2022 году. SEFE имеет долгосрочные контракты на закупку определенных объемов ямальского сжиженного газа, которые унаследованы от Газпрома. Компания также имеет отдельные долгосрочные обязательства по поставкам в Индию.

Как отмечает агентство, непонятно, сколько российского СПГ, который прибывает в Дюнкерк, потребляется во Франции. После регазификации сжиженный газ из России смешивается с другим газом и продается частным компаниям для поставок, преимущественно в страны Центральной и Восточной Европы.

Напомним:

Министерство экономики Германии поручило государственным импортным терминалам отказываться от поставок сжиженного природного газа (LNG) из России.

Европа продолжает покупать российский газ на миллиарды евро и даже увеличивает поставки, что является признаком того, что континент все еще не может жить без энергоносителя РФ.

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