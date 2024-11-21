Президент РФ заявил, что современные средства ПВО не способны перехватить такие ракеты, поскольку они атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду.

21 ноября РФ испытала новейшую баллистическую ракету "Орешник". Ею оккупанты ударили по городу Днепр. Об этом заявил президент России Владимир Путина во время обращения к россиянам, сообщают РИА Новости.

Путин заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".

"Удар по "Южмашу" был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Россия готова решать спорные вопросы мирными средствами, но готова к любому развитию событий, ответ всегда будет. Средств противодействия новейшему российскому оружию на сегодняшний день не существует", — написали РИА Новости со ссылкой на российского президента.

Путин заявил, что современные средства ПВО не перехватывают ракеты "Орешник", поскольку те атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду, а испытания в боевых условиях этой ракетной системы ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.

"Россия заранее будет предлагать мирным жителям в Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения", — заявил Путин.

Также Путин заявил, что конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России и подчеркнул, что применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход войны.

"Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно", — заявил Путин.

Напомним, что Украина заявила о российской атаке по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, которые не сбивают ЗРК Patriot. Но западный чиновник позже сообщил журналистам, что, видимо, это была баллистическая ракета меньшей дальности.





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