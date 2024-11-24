Антибиотики в Украине начали продавать по рецепту с 1 августа 2022 года, однако проблема бесконтрольного употребления без назначения врача до сих пор остается серьезной угрозой. Пренебрежительное отношение к приему антибиотиков может привести к тому, что через 10 лет некоторые инфекционные болезни станут неизлечимыми. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире национального телемарафона, передает Фокус.
Виктор Ляшко объяснил, что электронные рецепты на антибиотики ввели, чтобы сдержать развитие резистентности у бактерий к имеющимся в Украине препаратам, иначе некоторые болезни врачи просто не будут иметь чем лечить.
Злоупотребление антибиотиками особенно опасно во время войны
Чиновник подчеркнул, что проблема усилилась во время пандемии COVID-19 в 2019 году. Еще более острой она стала после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м из-за большого количества политравм и открытых ранений, с которыми пациенты могут проходить 5-6 больниц, сталкиваясь с большим количеством опасных микроорганизмов.
Резистентность к антибиотикам формируется у бактерии, а не у носителя
Министр отметил, что устойчивость к антибиотику развивается не у человека, а именно у микроорганизма, который в человеке живет. При снижении иммунитета бактерия из условно патогенной превращается в патогенную. И если до этого человек принимал какие-то антибиотики без рецепта врача, у этой бактерии уже может быть сформирована резистентность, и подобрать схему лечения будет сложнее.
Для решения этой проблемы Минздрав сотрудничает с Министерством аграрной политики, потому что массовое использование антибиотиков в животноводстве также влияет на развитие резистентности, сказал Ляшко.