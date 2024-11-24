С 18 ноября Запорожская атомная электростанция два раза оказывалась на грани полного отключения от внешнего источника электроэнергии. Энергетикам удалось восстановить одну из линий питания на электростанцию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и www.epravda.com.ua
Энергетикам удалось восстановить высоковольтную линию электропередач, которая соединяет временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию с объединенной энергосистемой Украины.
По словам министра энергетики Герман Галущенко во время заседании Совета управляющих МАГАТЭ в Вене, ситуация на ЗАЭС ухудшилась из-за обстрелов.
Кроме этого, под угрозой находятся все АЭС Украины, в частности, на подконтрольной территории.
Напомним:
22 ноября Запорожская АЭС второй раз за неделю оказалась на грани блэкаута из-за российского обстрела.